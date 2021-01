SAS vd efter beslutet att lämna bolaget: "Tajmning är alltid svårt"

Beskedet att SAS vd lämnar bolaget togs emot med stor besvikelse av styrelsen och ifrågasätts för tajmingen – mitt under den svåraste krisen i bolagets historia.– Tajmning är alltid svårt men det styr man inte alltid själv, säger den avgående vd:n Rickard Gustafson till TT.

Det har varit en minst sagt skakig tid för hela flygbranschen under coronapandemin. SAS är inget undantag. Att Rickard Gustafson väljer att lämna bolaget just nu, mitt under pandemin var ingen beredd på. Beslutet har han stött och blött under jul- och nyårshelgerna och lämnade beskedet till styrelsen på måndagen.

– Tajmningen styr man inte över själv och det här tåget vill jag inte missa, så därför valde jag att tacka ja, säger Rickard Gustafson.