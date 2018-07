Sarah Sanders – Trumps lojala vapendragare

Hon har ett av USA:s svåraste jobb. Dag efter dag står Vita husets pressekreterare Sarah Sanders framför tv-kamerorna och förklarar – eller försvarar – uttalanden som hennes kontroversielle chef har gjort.

"Det är tack vare henne som presidenten inte flippar ur", säger regeringstjänstemän till webbtidningen Politico.

Det är väl känt att Sarah Sanders högste överordnade, president Donald Trump, är besatt av tv. En pressekreterare utan Sanders auktoritet, lojalitet och förmåga att vrida på argument hade sannolikt gjort honom galen. Men i en värld där Trump har utmålat pressen som "folkets fiende" och vissa medier som spridare av "fejkade nyheter" är hennes jobb inte enkelt.

Sanders har upprepade gånger tvingats backa upp presidentuttalanden som reportrar säger sig ha bevis för inte stämmer. En känd meningsväxling är med en journalist från One America News, som i oktober i fjol frågade varför Trump sade att USA var det högst beskattade landet i världen när det inte var sant.

Vi är det högst beskattade, bolagsbeskattade (landet) bland utvecklingsekonomierna. Det är fakta, svarade Sanders.

Fakta Tre snabba om Sarah Sanders Född 1982 i Arkansas. Dotter till pastorn, politikern och programledaren Mike Huckabee och dennes hustru Janet. Vita husets pressekreterare sedan juli i fjol. Innan dess politisk konsult med en statsvetarexamen i bagaget. Gift med den politiske konsulten Bryan Sanders, som hon mötte i Iowa under sin fars första presidentsatsning 2008. Paret har tre barn, varav det äldsta är sex år. I en intervju med tv-programmet The View har Sanders sagt att livet som småbarnmamma har förberett henne väl för att jobba mot Vita husets presskår – eftersom hennes barn "ställer samma frågor hela dagen".

Men det var inte vad presidenten sade, envisades journalisten.

Det var det han talade om.

Enstaka Vita huset-journalister har kallat henne för lögnare, andra talar om henne med respekt och beskriver hur hårt hon arbetar.

Alltsedan Sanders ersatte den mer lynnige och nervöse Sean Spicer som pressekreterare i juli i fjol har hon stått i rampljuset. Hon fick utstå grova skämt vid Vita husets korrespondentmiddag i våras, komikern Michelle Wolf sade bland annat att hon "bränner fakta och använder askan för att svärta sina ögon" och syftade på hur hon sminkar sig, enligt en utskrift från tv-kanalen ABC.

I juni kastade ägaren till restaurangen The Red Hens i Virginia ut Sanders och hennes man från sin krog med hänvisning till att hon jobbar för Trumpregeringen. Händelsen uppmärksammades stort i sociala medier, både paret Sanders och krögaren fick stöd.

Men Sarah Sanders är van. Hon har jobbat för karismatiska, konservativa populister tidigare. Hon var nio år när hennes far – den tidigare Arkansasguvernören, presidentaspiranten, pastorn och programledaren Mike Huckabee – sjösatte sin första politiska kampanj. Den gången handlade det om en misslyckad satsning på USA:s senat och dottern var en av de mer entusiastiska valarbetarna.

Hon var med på allt, från att kampanja med mig på helgerna till att dela ut flygblad på marknader, berättar Mike Huckabee för Politico.

Några år senare vann han guvernörsvalet i hemstaten.

Under studentåren på Ouachita Baptist University hemma i Arkansas engagerade sig den konservativa Sanders i republikanska föreningar och blev ordförande i studentkåren. Med en statsvetarexamen i bagaget var hon kampanjorganisatör för pappans återvalskampanj 2002 och hon spelade en central roll i hans satsningar på Vita huset 2008 och 2016. Hon har också jobbat för dåvarande presidenten George W Bush samt varit med och startat konsultbolaget Second Street Strategies i Little Rock i Arkansas.

När pappan kastade in handduken under primärvalen 2016 fick hon fick upp ögonen för Donald Trump, som den hon ansåg hade bäst chanser att besegra demokraten Hillary Clinton. Att den djupt troende Sanders försvarade Trump efter Access Hollywood-skandalen i oktober 2016 – då han skröt om att han som stjärna kunde göra "vad som helst" inklusive "ta tag i fittan" på vackra kvinnor – ses av många som avgörande.

Sanders fördömde då hans ord men sade att det kristna vore att acceptera hans ursäkt.

Ingen människa är perfekt, sade hon till nyhetskanalen CNN och gick till attack mot motkandidaten Clinton.