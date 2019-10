Sara Danius är död – Svenska Akademiens första kvinnliga ständiga sekreterare blev 57 år

Sara Danius, Svenska Akademiens första kvinnliga ständiga sekreterare, har avlidit efter en lång tids sjukdom. Hon blev 57 år gammal.

Profil Sara Danius Född 6 april 1962. Uppvuxen i Täby, Skåne, Egypten och Stockholm. I Vuxen ålder bodde hon tio år i USA och ett år i England. Sara Danius var essäist litteraturkritiker och professor först i estetik vid Södertörns högskola och sedan 2013 professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Sara Danius forskningsområde var förhållandet mellan litteratur och samhälle under den moderna romanens historia. Detta framkommer i studien "The senses of modernism" liksom i verken "Prousts motor" (2002) och "Näsa för nyheter: Essä om James Joyce" (2008). Efter att hon blev invald i Svenska Akademien 2013 gav hon ut essäsamlingen "Husmoderns död och andra texter" samt "Om Bob Dylan". Valdes till "Årets kvinna" av Expressen 2015 och "Årets förebild" 2018 av nätverket Klara K. Sara Danius var även basketspelare på elitnivå och certifierad croupier. Var ledamot i Svenska Akademien 2013–2019 och dess ständiga sekreterare från 2015 till sin avgång.

Sara Danius var professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, men också ledamot i Svenska Akademien och dess ständiga sekreterare 2015–2018. Hon satt på stol nummer sju, den som en gång tillhörde Selma Lagerlöf, Akademiens första kvinnliga ledamot. På dagen 100 år efter att Lagerlöf höll sitt inträdestal tillkännagav Akademien att Danius, som första kvinna, skulle bli dess ständiga sekreterare.

I samband med stormarna kring Akademien blev hon också för många en feministisk ikon, vilket märktes inte minst vid den så kallade knytblusmanifestationen utanför Börshuset i Gamla stan i Stockholm i april 2018, bara dagar efter att Sara Danius hade meddelat att hon slutade som ständig sekreterare.

Dessförinnan, i november 2017, hade 18 kvinnor vittnat i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av maken till en av medlemmarna till Svenska Akademien.

Det hela blev upprinnelsen till Akademikrisen, där Sara Danius fick en nyckelroll. Hon tillsatte en advokatutredning, något som först välkomnades av Akademien, men sedan blev en kritiserad åtgärd. Den tidigare ständige sekreteraren Horace Engdahl skrev i en debattartikel i Expressen att Danius var den av alla sekreterare sedan 1786 som hade lyckats sämst med sin uppgift. Hon fick ändå ett stort folkligt stöd och att många klädde sig i hennes signaturplagg, en blus man knyter i halsen.

Sara Danius föddes 1962 i Täby, som äldsta dotter till författaren Anna Wahlgren och läraren och militären Lars Danius. Men modern bröt snart upp och flyttade med barnen till Malmö.

– Jag hade en enkel uppväxt, det fanns nästan inga pengar, berättade Sara Danius i en intervju med tidningen Vi 2017.

Senare reste familjen till Egypten, men Sara Danius och hennes syster Nina flyttade hem och bosatte sig hos Lars Danius. När hennes lillebror Aron avled till följd av difteri i Egypten 1975 satte det djupa spår, något Sara Danius berättat om i intervjuer.

Hon studerade litteraturvetenskap och har doktorsexamen både från Uppsala universitet och från Duke University i USA. Som forskare specialiserade hon sig på den moderna romanens historia. I sin avhandling om 1920-talsmodernismen visade hon hur ny teknologi – filmen, automobilerna, röntgen – påverkade stilen och formen hos Proust, Joyce och andra. Som essäist har hon inspirerat mängder av läsare genom att närma sig litteraturen utifrån exempelvis majonnäs, smörbullar eller fitnessmaskiner.

Själv talar hon om att sätta ihop det låga med det höga, och om vikten av ett oväntat element.

– Om skribenten går på slak lina blir det roligt att se om hon kan ta sig över till andra sidan, sade hon till TT

Hennes ambition var att skriva med klarhet även om det komplicerade och under flera år var hon även litteraturkritiker på Dagens Nyheter.

I mars 2013 valdes Sara Danius in i Svenska Akademien och efterträdde Knut Ahnlund. Två år senare avgick Peter Englund som ständig sekreterare i Akademien och Sara Danius utsågs till hans efterträdare. Efter sammanträdet gratulerade ledamöterna. Några sade "nu börjar en ny epok!".

– Att jag är kvinna hade ingen betydelse, men alla förstod vad det innebar och gladdes åt det, berättade Sara Danius för TT.

År 2014 fick hon diagnosen bröstcancer första gången, något hon pratade om i sitt program i "Vinter i P1" i Sverige Radio.

Jag blev förtvivlad. Det första jag tänkte var att jag inte skulle få se min son växa upp, tankar som gjorde fasansfullt ont, sade hon i programmet om sjukdomsbeskedet.

Bland annat ifrågasatte hon det vanliga språkbruket kring sjukdomen, som till exempel att det för patienten handlar om att "kämpa" mot cancern när man i själva verket måste underkasta sig en behandling. Hon berättade också att hon, utmattad av just behandlingen, nickade till under Nobelbanketten. Hon somnade vid sittande bord.

Danius återkom till jobbet som ledamot, men avgick i spåren av Akademikrisen från posten som Akademiens ständiga sekreterare i april 2018.

– Jag lämnar Akademien som ständig sekreterare. Det var Akademiens vilja att jag skulle lämna och därmed beslöt jag mig också för att lämna min stol nummer sju, sade hon inför det samlade pressuppbådet utanför Börshuset.

Sara Danius höll låg profil offentligt sedan den värsta turbulensen kring Svenska Akademien lagt sig. I januari återinträdde Peter Englund och Kjell Espmark i arbetet i institutionen, men hon valde då att stå kvar utanför. Hon lämnade dock inte arbetet helt förrän i februari 2019. Svenska Akademien bad då i ett pressmeddelande Danius om ursäkt för "affektladdad polemik".

– Jag har verkligen vägt alternativen mot varandra och det var nästan fysiskt arbetsamt. Jag kom fram till att det är bättre att jag lämnar Akademien. Dessutom visade det sig att Svenska Akademien inte var intresserad av att jag skulle återkomma som ständig sekreterare, sade hon.

Ett par månader dessförinnan, i december 2018, lämnade hon återbud till sin medverkan i radions "Vinter i P1" på grund av sjukdom.

Sara Danius blev 57 år gammal.