Philharmoniaorkestern meddelade på onsdagsmorgonen om sin nya utnämning.

33-åriga Santtu-Matias Rouvali, som av The Times har kallats "the hottest conductor in Finland" (den hetaste dirigenten i Finland), har utnämnts till ny chefdirigent för Philharmoniaorkestern i London.

Rouvali efterträder Esa-Pekka Salonen som samtidigt blir emeritusdirigent för orkestern.

Rouvali har verkat som första gästdirigent för Philharmonia sedan 2017. Förordnandet som chefdirigent inleds hösten 2021. Kontraktet är femårigt och innebär att Rouvali står framför orkestern tio veckor om året.

"London är ett oerhört spännande ställe för orkestrar och Philharmonia befinner sig i hjärtat av standens klassiska musikliv. Musikerna i Philharmonia är enormt begåvade och är oerhört hungriga att göra väl i från sig. Vi ser stora möjligheter att göra fina saker tillsammans", kommenterar Rouvali i orkesterns pressmeddelande.

Rouvali är för närvarande chefdirigent för både Tammerfors filharmoniska orkester och Göteborgs symfoniker. Han blir den sjätte personen med titeln chefdirigent i hela Philharmonias 75-åriga historia. Southbank Centres musikchef Gillian Moore karakteriserar Rouvali som en "engagerande personlighet och dedikerad kommunkatör" och orkesterns intendenten Helen Sprott betecknar Rouvali som en "värdig efterträdare " till Esa-Pekka Salonen.

Santtu-Matias Rouvali är född och uppvuxen i Lahtis där hans båda föräldrar spelade i Sinfonia Lahti. Han skolade sig ursprungligen till slagverkare innan han 2007 slog in på dirigentbanan och började studera på Leif Segerstams klass. 2009 debuterade han först vid Karleby operasommar och senare samma höst med Radions symfoniorkester. Sedan 2013 har han verkat som chef i Tammerfors, där man börjat tala om en Santtueffekt för att beskriva den goda publiktillströmningen.

Rouvalis dirigerade första gången Philharmonia i januari 2013, i september 2017 blev han orkesterns gästdirigent. Hans nästa konsert med orkestern infaller den 30 maj.