Nästan femtio år efter sin debut visar Carlos Santana att han fortfarande kan bemästra sitt instrument och dessutom ha roligt på scenen.

Det är framför allt den förväntansfulla atmosfären som förundrar mig i Kajsaniemiparken på måndagskvällen. Det är trångt redan en timme innan Carlos Santana ska börja och många har lyssnat på bluesartisten Erja Lyytinen som värmt upp scenen på den slutsålda konserten.

Det är slående hur många hängivna fans som är på plats, även om det främst är en äldre publik. Många går runt i Divination Tour-tröjor, en del har samlats i barområdet och vissa börjar redan nu röra sig i takt med musiken från högtalarna.

När Santana går upp på scenen, femton minuter tidigare än han ska enligt schemat, rör sig folkmassan närmare och jublar. Iklädd hatt och färgglad skjorta börjar han spela på gitarren – och alla tystnar. Tillsammans med sina åtta musiker inleder han starkt med Jin-go-lo-ba, tätt följd av Evil Ways.

Santana fick sin debut på Woodstockfestivalen i USA år 1969 och var en pionjär när han kom med sin fusion av rock och latinsk jazz. På scenen i Kajsaniemiparken nästan femtio år senare är det tydligt att han fortfarande bär med sig både världsmusik och ett budskap om kärlek och fred.

På bakgrundsskärmarna visas filmer som skildrar dans från olika kulturer och en uppmuntran till mångfald. Santana står längst fram på scenen som en trygg punkt. Han gapar olika stort med munnen beroende på hur intensivt han spelar på gitarren. Emellanåt ler han brett när han kört ett solo. Det är ett nöje att se en grupp musiker som faktiskt har roligt när de uppträder tillsammans.

När de spelar Oye Como Va visas bilder från Santanas tidigare konserter. Samtidigt får de andra musikerna glänsa minst lika mycket. Ray Greene, som står för en stor del av sången, imponerar i synnerhet i låten Put Your Lights On. Jag kan heller inte ta mina ögon från jazz- och rocktrummisen Cindy Blackman Santana som ser ut att lägga ner hela sin själ i sina trumslag.

Santanas inkluderande inställning märks också när han slutligen talar till publiken enbart för att bjuda upp Erja Lyytinen på scenen. Han kallar henne för "Lightning" och säger "We're gonna do some jamming". Under två låtar får publiken bevittna intensivt gitarrspel och Lyytinen ser ut att ha sitt livs spelning när hon rasar fram på strängarna.

För mig som är uppvuxen på 90-talet, och främst minns Santanas återkomst på den kommersiella musikscenen då, är Maria Maria en definitiv höjdpunkt. Dagens tonåringar känner eventuellt bättre igen gitarriffet i låten från förra årets sommarplåga Wild Thoughts, men det säger också en del om låtens betydelse för populärmusiken.

"This is the moment we invite you all to go bananas. Santana banana", säger Santana efteråt. Han berättar att det är viktigt att släppa loss minst sju gånger om dagen för att vara lycklig. När han sedan kör i gång med Everybody's everything är publiken på fötterna. Överallt ser man latinska danssteg och Zumba-rörelser.

De flesta verkar njuta av folkfeststämningen, även om konserten pågår i något långa två timmar. När Santana kör extranumret Smooth börjar en del gå mot utgången, men de stannar ändå inom området för att höra de sista gitarrsträngarna vibrera. Carlos Santana är slutligen en tidlös klassiker.

Anna Lillkung