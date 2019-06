Sannfinländarna vill ha fler finlandsbebisar

fakta

Antti Rinnes regeringsprogram

Riksdagen diskuterar regeringsprogrammet under tisdagen och onsdagen.

På torsdagen röstar riksdagen om man kan godkänna regeringsprogrammet.

Regeringsprogrammet sammanställdes under en knappt fyra veckor lång period på Ständerhuset. Med under förhandlingarna var SDP, VF, SFP, C och De gröna.

Alla partier som var med under förhandlingarna valde att godkänna programmet och bilda regering tillsammans.

Enligt det nya regeringsprogrammet ska inga nedskärningar göras. Sysselsättningen ska höjas till 75 procent, det betyder 60 000 nya jobb.

Oppositionen har bland annat kritiserat den nya regeringens finanspolitik.