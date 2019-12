Sanna Marin väcker uppmärksamhet utomlands – kan bli världens yngsta sittande statsminister

Många utländska medier har uppmärksammat SDP:s val av 34-åriga Sanna Marin till statsministerkandidat.

SDP:s val av Sanna Marin som kandidat till statsministerposten i Finlands nya regering har uppmärksammats av många utländska medier. Marin är 34 år gammal och bland annat brittiska The Guardian, amerikanska The New York Times och svenska Dagens Nyheter skriver att hon blir världens yngsta sittande statsminister när hon tillträder.

Republikens president Sauli Niinistö meddelade på måndagen att Marin är statsministerkandidat. Presidenten utnämner Marin och den nya regeringen på tisdag.

Den nya regeringen har väckt uppmärksamhet också i övrigt. Till exempel amerikanska The Washington Post skriver att Finlands nya regering "leds av fem kvinnliga ledare", med syftning på Marin och de övriga regeringspartiernas ordförande Katri Kulmuni (C), Maria Ohisalo (Gröna), Li Andersson (VF) och Anna-Maja Henriksson (SFP).

Trots sin avgång som statsminister fortsätter Antti Rinne som SDP:s ordförande. Sanna Marin är partiets första vice ordförande.