Sanktioner väntas för ryska försvarsministern

Tills vidare har inte EU preciserat vem som läggs till på sanktionslistan.

Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu, överbefälhavarna för det ryska flygvapnet och Svartahavsflottan, ledande statliga "propagandister" och dumans 351 deputerade förväntas bli föremål för EU:s sanktioner som ska tillkännages senare under onsdagen. Det skriver bland annat The Wall Street Journal och The Guardian.

Det var på tisdagen som EU kom överens om principerna för de utvidgade sanktionerna med anledning av Rysslands besked om att förklara utbrytarregioner i östra Ukraina självständiga. Då avslöjade EU ännu inte namnen på de personer som läggs till sanktionslistan.

Listan över personer som anses ha underminerat Ukrainas suveränitet utökas med personer i tre kategorier: beslutsfattare som hotat, personer i försvarssektorn och sådana som spridit desinformation.

Artikeln uppdateras.