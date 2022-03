Sanktioner kan slå mot dollarns status

Kina – som inför kriget hade 6 000 medborgare i Ukraina – är en nyckelspelare för Ryssland i den geopolitiska kraftmätningen med väst. Inför förra veckans attack mot Ukraina har Vladimir Putin försökt säkra stöd från Xi Jinping, bland annat med en uppgörelse om ett partnerskap "utan gränser" som skrevs på i samband med invigningen av vinter-OS.

Ryssland har med med den nya ryska gasledningen Power of Siberia sedan 2019 kunnat öka gasexporten till Kina rejält och är just nu Kinas tredje största gasleverantör. Samtal pågår om att bygga en gasledning till och siktet är inställt på att öka leveranserna med cirka 10 miljarder kubikmeter per år ovanpå de 16,5 miljarder kubikmeter rysk gas som redan flödar in i Kina.

De finansiella banden till Kina har också stärkts på senare tid. Rysslands centralbank och den statliga ryska investeringsfonden har i dagsläget kinesiska obligationer värda motsvarande 143 miljarder dollar i sin reserv, som kan plockas hem till Moskva trots sanktioner i väst.

Rysslands centralbank har även ett så kallat swap-avtal med Kinas centralbank, som gör att Moskva kan dra in hårdvaluta från Peking för att skjuta in likviditet i den ryska ekonomin. Kina har även skrivit avtal med ryska banker om att de ska kunna använda Cips, Kinas egna kommunikationssystem för banköverföringar. Detta kan fungera som ett alternativ till Swift i vissa utlandstransaktioner.