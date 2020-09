Sångerskan Helen Reddy död

Den australiska sångerskan och feministikonen Helen Reddy är död. Hon avled på tisdagen, 78 år gammal, uppger familjen i ett Facebookinlägg.

Reddys låt I am woman från 1972 blev en feministisk kampsång världen över. Året innan slog Reddy, som då flyttat till USA, igenom med sin version av musikallåten I don't know how to love him. Under första hälften av 70-talet var hon en av världens bäst säljande kvinnliga artister med låtar som Delta dawn, Angie baby och Ain't no way to treat a lady.

1974 blev hon första australiska artisten att vinna en amerikansk Grammy.

2015 diagnosticerades hon med demens och vårdades de sista åren i sitt liv på ett demensboende i Los Angeles. 2019 släpptes filmen I am woman om hennes liv och karriär.