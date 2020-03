Sanders huvudmotståndare ser ut att vara Biden

Tidigt under supertisdagen ser det ut som att Joe Biden blir huvudmotståndare till Bernie Sanders i kampen om vem som ska utmana Donald Trump i presidentvalet. – Frågan är om det kommer att bli en tredje aspirant, säger statsvetaren Dennis Goldford.

Röstlokalerna har stängt i tretton av supertisdagens fjorton delstater, bara Kalifornien är kvar, och röstsiffrorna har börjat trilla in. Högst upp i de flesta delstaterna står det antingen Biden eller Sanders.

– Biden ser ut att gå bra i de södra, konservativa delstaterna, vilket var vad han behövde. Han ser hittills ut att ligga nära Sanders i Texas, där man trodde att Sanders skulle vara vassare, säger Dennis Goldford, professor i statsvetenskap vid Drake University i Des Moines.

– Biden kom tillbaka i lördags i South Carolinas primärval som ett huvudalternativ till Bernie Sanders. Den strategin ser ut att fungera väl även hittills i kväll.

Miljardären och den tidigare New York-borgmästaren Michael Bloomberg kliver i och med supertisdagen in i kampen om en presidentnominering på allvar och finns för första gången hittills under primärvalssäsongen med på röstsedeln. Men än så länge är hans insats snarare ett frågetecken än ett utropstecken.

Han ser ut att nå 15-procentsspärren i flera delstater, vilket innebär att han får delegater. Samtidigt ser Bloomberg inte ut att vinna på något håll, med undantag för lilla Amerikanska Samoa, där han får varannan röst. Bloombergs stab har tidigare sagt att det handlar om att vinna delegater, och inte delstater.

– Men han verkar gå bättre på många håll än exempelvis (Elizabeth) Warren, och ingen har jobbat hårdare än henne hittills. Men siffrorna är väldigt fragmentariska ännu, säger Goldford.

Enligt NBC kommer Bloomberg att omvärdera sin kampanj på onsdagen.

– Han plöjer sig inte igenom det här med någon stor styrka i alla fall, säger Goldford om supertisdagens resultat.

Goldord tror att det finns två huvudkandidater när supertisdagen summeras – frågan är om det kommer att finnas ett tredje alternativ eller inte.

– Kalifornien har flest delegater, en tredjedel av alla supertisdagens delegater står på spel där. Så vi kommer inte att veta någonting de närmaste 24 timmarna. En annan grej är att det har varit många, inte bara i Kalifornien, som har röstat tidigt. Och de kan inte ändra sig, så rösterna på (Amy) Klobuchar, (Tom) Steyer och (Pete) Buttigieg finns inte längre i mixen. Så vi vet inte hur de hade röstat om de röstat senare. Allt vi kan säga nu är att Biden ser ut att fortsatt hålla som ett livskraftigt alternativ till Sanders. Men Sanders ska ha stort stöd i Kalifornien, så vi kan inte veta hur kvällen blir innan vi vet hur det går i Kalifornien.