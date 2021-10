Sämre än väntat för Konecranes

Krantillverkaren Konecranes ökar vinsten, men är liksom andra industriföretag drabbade av komponentbrist.

Konecranes går framåt både då det gäller omsättning och rörelsevinst, men misslyckas med att nå upp till analytikernas förväntningar. Under det tredje kvartalet omsatte bolaget 773,6 miljoner euro, marginellt mer än i fjol, då analytikerna hade väntat sig en omsättning på 819 miljoner.

Vinsten (Ebita) landar på 77,4 miljoner, vilket är lägre än under samma tidsperiod i fjol.

Vd Rob Smith menar ändå att bolaget levererade en god prestation sett till förutsättningarna.

"Vi har arbetat hårt för att lindra effekterna av den globala komponentbristen och rapporterade vår näst högsta EBITA-marginal för tredje kvartalet någonsin. Jag tror starkt på våra gällande tillväxtplaner för helåret 2021", säger Smith i sin kommentar till delårsrapporten.

Konecranes väntar sig att komponentproblemen och leveransstörningarna fortsätter in på nästa år.

Orderingången har varit stark sedan början av året, och orderstocken ligger nu på rekordhöga 1 997,4 miljoner euro, fortsätter Smith. Det är framför allt inom servicesektorn som orderingången ökar.

Bolagets hamnlösningar är fortsatt efterfrågade, men beställningarna minskade något i förhållande till de starka föregående kvartalen. Den globala containergenomströmningen är fortsatt väldigt hög, vilket betyder att de långsiktiga utsikterna är goda.

Den finansiella styrningen för helåret är oförändrad. Konecranes förväntar sig att omsättningen ökar och att EBITA-marginalen förbättras jämfört med 2020.

Det här är sannolikt Konecranes sista självständiga år. Bolaget fusioneras med Cargotec vid årsskiftet, förutsatt att konkurrensmyndigheterna ger grönt ljus. Under sommaren har flera konkurrensmyndigheter, däribland Europeiska kommissionen, Storbritanniens Competition and Markets Authority och US Department of Justice, inlett prövningar av fusionen. I Kina är fusionen redan godkänd.