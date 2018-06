Sampaoli: Mera Messis lag än mitt

Resultaten har inte bra och spelet mer än lovlig svajigt men Jorge Sampaolis optimism inför VM är orubblig.-Argentina är min favorit att vinna titeln, säger den argentinska landslagstränaren.

Det är inte särskilt många som håller med honom just nu. Argentina har en del att ta in på exempelvis ett väldigt samspelt Spanien, ett metodiskt Tyskland och ett Brasilien som har både superstjärnorna och ett fungerande lagspel. Och det är just det sistnämnda som inte stämt alls för Argentina under Sampaolis ledning.

58-åringen har försökt med det mesta men samtidigt varit något bakbunden då han, som så många tränare före honom, valt att gå Lionel Messis väg i det mesta. Barcelonas superstjärna har en väldig makt i argentinsk fotboll och gå du emot honom finner du dig snabbt på en ocean av trubbel.

– Om Messi är frisk är detta mera hans lag än mitt, säger Sampaoli till the Guardian.

Att Messi hade en del att säga till om också då truppen spikades är ingen större hemlighet. Interstjärnan Mauro Icardi fick inte följa med och många säger att det beror på att Messi inte gillar honom. Icardi for i väg med Maxi Lopez fru och då Lopez och Messi är kompisar beseglade Icardi sitt öde i samma veva då han beslöt sig för att svika sin vän.

Messi är givetvis Argentinas främsta vapen i jakt på ännu en finalplats. En fjärde i följd faktiskt då Argentina spelade VM-final 2014 och final i Copa America såväl 2015 som 2016. Samtliga tre slutade i förlustens bittra tårar och efter finalförlusten 2016 mot Chile, där Messi missade en straff, meddelade en av alla tiders största att landslagskarriären är till ända.

"La Pulga" ändrade sig ändå tämligen snabbt men frågan är om han gjort det om han känt till vilken kräftgång som väntat honom och landslaget.

Sampaoli har ett överflöd av anfallare att välja mellan. De främsta problemen finns i defensiven där läget knappast förbättrades av att mångåriga förstakeepern Sergio Romero tvingades lämna återbud med en knäskada.

Nicolas Otamendi är den enda spelaren i världsklass och den som följt med mittbacken i Manchester City vet att Otamendi behöver en bra omgivning för att glänsa. Han är inte mannen som lyfter en hel backlinje. Tvärtom blir det lätt så att han överarbetar situationerna och via det ytterligare rör till det.

En backlinje med Otamendi och Romas ojämne Federico Fazio i mitten, och Gabriel Mercado samt Nicolas Taglafico låter inte särskilt stabilt. Marcos Rojos, ett stort utropstecken för fyra år sedan, flytt till Manchester United var ett misslyckat drag.

För fyra år sedan hörde Javier Mascherano till hela turneringens bästa spelare i defensiva mittfältsroll. 34 år gammal håller han numera till i kinesiska ligan och är inte på långa vägar samma spelare längre.

Förhoppningarna är stora på PSG:s 22-åring Giovano Lo Celso. Lo Celso har en grym potential men jämnheten har varit ett problem.

Som det inte är nog med problem är dessutom Sergio Agüeros matchform ett frågetecken. Angel Di Maria gjorde en halvtrög säsong i PSG. Gonzalo Higuian, Messi och Manuel Lanzini är dock på hugget. Likaså Juventusstjärnan Paulo Dybala som Sampaoli haft svårt att hitta en plats i startelvan.

Väldigt många orosmoln inför VM alltså. Betydligt flera än inför VM i Brasilien 2014. Om denna upplaga går till final är det en bedrift.

– Om mina spelare kommer upp i den nivå jag vet att de har kapacitet till kan vi går hur långt som helst. Det är klart att det finns andra tunga favoriter men för mig är Argentina etta. Sen vet man ju inte vad som händer under VM, säger Sampaoli till sport.es.