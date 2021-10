Samnordiskt fotbollsmästerskap ska ge EM- eller VM-matcher i Helsingfors

På fredag eftermiddag kommer de nordiska fotbollsförbunden att presentera sin plan för att arrangera antingen EM 2025 eller VM 2027 i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

De nordiska fotbollsförbunden har under de senaste månaderna arbetat tillsammans för att utreda möjligheterna att arrangera en gemensam mästerskapsturnering för damer.

Förbundsledningarna från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna har diskuterat alternativen och på fredag samlas de nordiska förbundens generalsekreterare och ordföranden i Köpenhamn för att ha ett sista möte innan de tillsammans presenterar planerna för att ansöka om antingen EM 2025 eller VM 2027.

Finland representeras av ordförande Ari Lahti och generalsekreterare Marco Casagrande under fredagens möte.

För att kunna stå värd för EM-slutspelet 2025 måste potentiella arrangörer lämna in en intresseanmälan inom oktober. Under de följande sex månaderna ska sedan en officiell ansökan lämnas in hos det europeiska fotbollsförbundet Uefa.

Enligt HBL:s uppgifter är planen för mästerskapet att gruppspelet fördelas mellan Finland, Sverige, Norge och Danmark medan Island och Färöarna är med i ansökan för att både ge sitt stöd och en viss tyngd till själva ansökan.

En nordisk ansökan är ytterst välkommen i tider då allt fler mästerskap och tävlingar arrangeras i länder där mänskliga rättigheter förbises och där korruption ofta spelar en stor roll då gigantiska nybyggen krävs för att arrangera mästerskapen.

Ett gemensamt EM eller VM i de nordiska länderna kunde genomföras utan att några nya arenor byggdes vilket är en klar fördel då också de stora internationella förbunden och organisationerna måste ta hållbarhet och miljöfrågor i beaktande.

För Finlands del skulle Olympiastadion i Helsingfors fungera som spelarena medan det svenska Fotbollsförbundet planerar att placera matcherna som spelas i Sverige i huvudstaden Stockholm.

I helgen spelade Stockholmslagen Hammarby och AIK inför närmare 19 000 åskådare. Det är nytt publikrekord i Damallsvenskan.

Finland möter Irland i en VM-kvalmatch på Olympiastadion i Helsingfors den 26 oktober. Det finländska landslaget har kvalificerat sig för EM-slutspelet i England nästa sommar och inledde VM-kvalet med seger över Slovakien.