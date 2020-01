Samlingspartiets Kiuru anklagar minister Kiuru för undermåligt svar om räddningshelikoptrar

Riksdagsledamot Pauli Kiuru (Saml) anser att minister Krista Kiuru (SDP) inte har svarat ordentligt på hans skriftliga spörsmål och ber riksdagens talmän ingripa.

Samlingspartiets riksdagsledamot Pauli Kiuru är inte nöjd med familje- och omsorgsminister Krista Kiurus (SDP) svar på hans skriftliga spörsmål om räddningshelikoptrar. Pauli Kiuru anser att riksdagens talmän eller justitiekanslern borde ingripa.

– Svaret är en skymf mot riksdagsledamöternas rätt till information, skriver Kiuru (Saml) på Twitter.

I spörsmålet tar Pauli Kiuru upp planerna på att systemet med räddningshelikoptrar skulle tas över av staten. Han lyfter fram att olika personer har uttryckt oro om att beredningen inte har varit tillräckligt öppen.

I svaret räknar minister Kiuru (SDP) upp de beslut och utredningar som har gjorts, både under ledning av Juha Sipiläs (C) regering och under Antti Rinnes (SDP) regering. Ministern skriver att det statsägda bolaget Finnhems ska börja förbereda sig på att ta över verksamheten.

– Social- och hälsovårdsministeriet håller på att utreda räddningshelikopterverksamheten som helhet och kommer att fatta beslut i ett senare skede, skriver minister Kiuru (SDP) i svaret.

Svaret på frågan kom försenat, och först efter att Pauli Kiuru (Saml) hade skrivit om saken på sociala medier. Enligt honom är svaret undermåligt och leder inte till någon större klarhet i själva frågan.