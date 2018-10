Sam Huber skruvar upp takten i New York

Skivaktuella Sam Huber pendlar mellan Helsingfors och New York för att spela in musik och uppträda på klubbar i USA:s största stad.

Sam Huber har de senaste åren varit aktiv i sitt musicerande. I fjol utgavs soloalbumet Confused och nyligen utkom Top of the World, som är producerad av Tomás Doncker som jobbat med artister som Bootsy Collins, Madonna och Yoko Ono. Det är också skivbolaget True Groove Records husband True Groove All Stars som ackompanjerar Huber på albumet, som är inspelat i New York.

– 2016 åkte jag till New York för att fiska efter musikaliska kontakter och då kom jag i kontakt med Tomás Doncker som är chef för True Groove Records-bolaget. Jag skrev kontrakt med dem och det är första gången som jag har ett kontrakt med ett skivbolag. Hittills har jag gett ut min musik på mina egna etiketter, säger Huber.

Orsaken till att albumet spelades in i New York är att Huber regelbundet vistats i staden sedan 2001. Han har blivit förtjust i staden som är en smältdegel av olika kulturer.

– Det är oerhört inspirerande att jobba i en storstad som har en avslappnad stämning där det inte spelar någon roll varifrån du kommer eller vem du är. Jag har hittat Brooklyn efter att först ha vistats mycket på Manhattan. Tomás bor i Brooklyn som är ganska unikt med en känsla av att man befinner sig i en egen värld i en storstad. Brooklyn har parker och gamla hus som jag gillar. Alla spelningar har gjort på Manhattan på ställen som Bowery Electric, The Bitter End och The Cutting Room, säger Huber.

Trots fäblessen för New York har Huber inga planer på att slå sig ner i staden för gott.

– Jag har aldrig haft planer på att lämna Finland eftersom här finns släkt, vänner och många av mina arbetstillfällen. Det fungerar bra för mig att pendla, säger Huber.

Top of the World är ett album som presenterar en mångsidig sida av Huber med både lite lugnare material och mer uppskruvat tempo i låtmaterialet.

– Jag har tagit inställningen att det inte ska finnas några förväntningar på mig. Jag gör den musik som faller mig bäst och det är roligt att kunna tänja på gränserna. Eternal Erection har lagts på en obestämd tid på paus, men vi kanske gör comeback någon gång i framtiden.

Att jobba med True Groove All Stars var en spännande upplevelse för Huber.

– Det är som ett mini-Motown med både permanenta och ambulerande musiker. Det är gamla och garvade proffs, som bland annat spelat med Aretha Franklins band. Det är toppenmusiker som jag lärt mig mycket av. Det kan gå snabbt undan när vi jobbar och arbetstempot är högt. Med Tomas behöver man inte göra saker svårt. Man kan lita mer på sin intuition.

Den som vill se Sam Huber på scen i Finland får vänta till våren och sommaren. Finlandsturnén avslutades nyligen, men om man är i New York så lönar det sig att hålla koll på evenemangstipsen. Huber uppträder i New Yok i höst och i vinter. Många förknippar Sam Huber som skådespelare och trots att musiken tar en hel del av hans tid så blir det också teater inom en snar framtid.

– I januari börjar vi jobba med en musikalversion av Alice i underlandet på Unga teatern. Jag medverkar både som skådespelare och musiker. Det blir en musikal som lämpar sig både för barn och vuxna och premiären är i februari, säger Huber.

En av Sam Hubers mest oförglömliga roller är hans gestaltning av filmmanuskriptförfattaren och regissören Ripa i filmen Ripa Ruostuu från 1993 regisserad Christian Lindblad. Filmen har blivit en kultklassiker, torts att den floppade på biograferna och fanns på repertoaren i bara en vecka.

– Att den blivit en kultfilm överraskar mig inte. Det var meningen. Den lever sitt eget liv. Det är som ett barn som växer för sig själv och finns för evigt. Det var roligt att göra filmen, som vi gjorde på en månad. Det finns folk som arrangerar fester med Ripa-teman där man klär ut sig till rollerna och festar sedan vilt till, säger Huber.