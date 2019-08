Salutorget stängs av under Putins besök på onsdag

Trafiken i Helsingfors och Vanda påverkas av Vladimir Putins besök i Finland. Framför allt begränsas trafiken på Mannerheimvägen och i närheten av presidentens slott.

På onsdag besöker Rysslands president, Vladimir Putin, Finland och Helsingfors – någonting som kommer att synas i gatubilden. Polisen uppger i ett pressmeddelande att Putins besök framför allt påverkar trafiken i Helsingfors centrum, men också vid Helsingfors-Vanda flygplats. Även rutten mellan flygplatsen och Helsingfors centrum påverkas.

– På grund av trafikbegränsningarna rekommenderar jag att man undviker att köra med personbilar i Helsingfors centrum och att man reserverar gott om tid för sin resa, säger Heikki Porola från Helsingforspolisen i pressmeddelandet.

Efter klockan 12 på onsdag är all trafik förbjuden på Salutorget och torgets vanliga verksamhet är inställd, också de olika färjorna är inställda. Men det sker även andra förändringar i centrala Helsingfors.

Mannerheimvägen är avstängd en del av tiden under besöket och det kan förekomma övriga trafikstörningar på Mannerheimvägen. Också Norra Esplanaden är avstängd för trafik en del av tiden och ska man till centrum från Norra kajen måste man köra via Elisabetsgatan. Polisen uppger att trafikbegränsningarna också gäller all servicetrafik.

Även båttrafiken påverkas av Putins besök och privata båtar är inte tillåtna utanför presidentens slott på onsdagen. Trafikarrangemangen drabbar även dem som ska till hamnarna på eftermiddagen. Till och från Skatudden tar man sig norrifrån, längs med Sjötullstorget och Kanalgatan. Till Ulrikasborg, Brunnsparken och Olympiaterminalen tar man sig västerifrån.

Polisen uppger att luftfarten är begränsad i Nyland mellan klockan 6 och midnatt på onsdag. Det har skapats tre skilda begränsningsområden och två av dem berör Helsingfors centrum och det södra havsområdet, men även området kring Malms flygplats. Det tredje området sträcker sig norrut till Riihimäki och i öster till väster om Lovisa. I väster sträcker sig området till väster om Lojo och i söder flera kilometer i finska viken.

Polisen meddelar att alla tre begränsningsområden börjar på marknivå, men att de sträcker sig till olika höjdnivåer. Det resulterar i att drönare och obemannade flygplan är helt förbjudna på begränsningsområdena.