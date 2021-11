Sällström tänker utnyttja sin snabbhet mot svensk stjärnback

Finska truppen:

Målvakter:

Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC, Anna Tamminen, Hammarby IF, Paula Myllyoja, RCD Espanyol.

Försvarare:

Natalia Kuikka, Portland Thorns, Anna Westerlund, Åland United, Anna Auvinen, UC Sampdoria, Elli Pikkujämsä, KIF Örebro, Eva Nyström, Hammarby IF, Emma Koivisto, Brighton and Hove Albion, Tuija Hyyrynen, Juventus FC.

Mittfältare/Anfallare:

Nora Heroum, SS Lazio, Eveliina Summanen, Kristianstads DFF, Emmi Alanen, Växjö DFF, Ria Öling, FC Rosengård, Olga Ahtinen, Linköpings FC

Essi Sainio, HJK, Julia Tunturi, Vittsjö GIK, Adelina Engman, Växjö DFF, Iina Salmi, Valencia CF, Juliette Kemppi, Växjö DFF, Jutta Rantala, Kristianstads DFF, Sanni Franssi, Real Sociedad, Amanda Rantanen, KIF Örebro, Linda Sällström, HJK, Kaisa Collin, AIK.

Svenska truppen

Målvakter: Hedvig Lindahl, Atlético Madrid, Jennifer Falk, Häcken, Zecira Musovic, Chelsea.

Försvarare: Hanna Glas, Bayern München, Amanda Ilestedt, Paris Saint-Germain, Nathalie Björn, Everton, Magdalena Eriksson, Chelsea, Jonna Andersson, do, Nilla Fischer, Linköping, Emma Kullberg, Häcken, Elin Rubensson, Häcken, Emma Berglund, Rosengård.

Mittfältare/anfallare: Caroline Seger, Rosengård, Olivia Schough, do, Filippa Angeldahl, Manchester City, Hanna Bennison, Everton, Anna Anvegård, do, Filippa Curmark, Häcken, Julia Zigiotti Olme, do, Johanna Rytting Kaneryd, do, Stina Blackstenius, do, Sofia Jakobsson, Bayern München, Fridolina Rolfö, Barcelona, Lina Hurtig, Juventus, Rebecka Blomqvist, Wolfsburg, Madelen Janogy, Hammarby.

VM-kval, grupp A

Sverige 3 3 0 0 6- 0 9

Finland 3 2 0 1 6- 3 6

Slovakien 3 1 0 2 3- 3 3

Irland 2 1 0 1 2- 2 3

Georgien 3 0 0 3 0- 9 0

25.11.

Sverige-Finland

Irland-Slovakien

30.11.

Sverige-Slovakien

Irland- Georgien

7.4:

Georgien-Sverige

8.4.

Slovakien-Finland

12.4:

Sverige-Irland

Finland-Georgien

22.6:

Georgien-Irland

1.9:

Irland-Finland

Georgien-Slovakien

6.9:

Finland-Sverige

Slovakien-Irland

VM spelas i Nya Zeeland och Australien 2023.