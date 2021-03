Det synes verkligen långsökt varför kattor och hundar skulle beskattas då deras belastning på samhället torde vara rätt ringa. Det är en helt annan sak om djuren borde beskattas av rent fiskala skäl.

Jan-Peter Paul (HBL Debatt 3.3) och Svante Sandström (HBL Debatt 18.3) har uttryckt förnärmelse över kattors och hundars skadliga miljöutsläpp, skattefrihet, stor konsumtion av kött med mera. Båda har givetvis rätt att ha åsikter, men tyvärr är de oförsvarligt lösryckta ur sin omgivning.

Koldioxidutsläpp i Finland: 5,4 miljoner människor à tio ton per år ger 54 miljoner ton koldioxid per år. Tre miljoner personbilar à 2,5 ton per år ger 7,2 milj. ton per år och 1,3 miljoner kattor och hundar à 0,5 ton per år ger 0,65 miljoner ton per år. Det torde inte vara så svårt att se var bovarna finns!

Köttkonsumtionen hos våra keldjur väckte också förnärmelse, men påståendet att de äter 20 procent av allt kött är en fabulering. Det som i katt och hundmat är rent kött utgör i verkligheten, enligt EU:s livsmedelsdirektiv, en mycket liten del av landets totala köttkonsumtion. Det är i huvudsak animaliska biprodukter som används, på ren svenska inälvor, kött från huvud, svans och mekaniskt utrensat kött med mera. En sammansättning av ett torrt kattfoder av känt märke innehåller per 100 gram; 33,8 procent naturliga animaliska biprodukter, varav endast 4 procentenheter är rent kött, oberoende om det är fråga om fisk, "oxe", lamm eller fågel! Det är en jättefin sak att våra keldjur mumsar i sig dessa animaliska biprodukter, som inte får kallas kött och inte heller ryms på människans tallrik.

Husdjurens skattefrihet är en tredje sak till stor förtrytelse. Det synes verkligen långsökt varför kattor och hundar skulle beskattas då deras belastning på samhället torde vara rätt ringa. Kostnader för boende, kommunikation, hälsovård, försvar, allmän administration med mera ökar knappast på grund av landets sällskapsdjur. Visserligen är hundarnas "kackalorum" på gator och torg ett otyg i städerna, men det är fyllbultarnas spyor också! Det är en helt annan sak om djuren borde beskattas av rent fiskala skäl.

Sandström motiverar skatt på husdjur med att jämföra skatt på bil enligt utsläpp. Där hugger han rejält i sten. Bilarnas utsläpp kommer av att förbränningsmotorer använder icke förnybart bränsle, medan husdjurens "bränsle", det vill säga maten till nästan 100 procent är förnybart.

Vi har i klimatdiskussionen helt glömt bort att det som börjar med fotosyntesen där solljus, luftens koldioxid och vatten först blir till glukos och sedan andra sockerarter, stärkelser, proteiner, fetter med mera som återgår till sitt ursprung då de i sinom tid konsumeras av levande varelser, eller förruttnar. Detta är inte fallet med den diesel eller bensin som bilarna dricker.

Husdjuren, även landets cirka 75 000 hästar, är människans fyrbenta vänner, som Eva Hannus (HBL Debatt 11.3) så rätt poängterar. En del vill ha husdjur att kela med, en annan njuter av bil, båt och villa, en tredje varma semestrar på andra sidan jordklotet och så vidare. Kattor och hundar drar nog inte det längsta strået då de verkliga klimatbovarna skall koras! Döm själv!

