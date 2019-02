Kyrkomusik möter samtida dans i Soili Huhtakallios dansverk For God på Zodiak.

Rytmiskt reser och sänker sig Soili Huhtakallio över ett rosa bolster och upprepar lite lojt "Oh God, thank you!".Soili Huhtakallios dansverk For God handlar om Gud, men är det ironiskt eller allvarli...