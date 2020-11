Säkerhetsexperter: Inga bevis för valfusk

"Det mest säkra valet i Förenta staternas historia."Så beskriver en lång rad högt uppsatta säkerhetsansvariga inom amerikanska myndigheter förra veckans val och går därmed mot president Donald Trump.

Uttalandet från bland andra cybersäkerhetsansvariga inom ministeriet för inrikes säkerhet och politiker med ansvar för rösträknandet fortsätter med att slå fast att:

"Det finns inga bevis för att något valsystem har raderat eller tappat bort röster, ändrat röster eller att oegentligheter på något annat sätt har förekommit."

Undertecknarna i det gemensamma uttalandet skriver att det kommer att ske omräkning av röster i de delstater där resultatet är mycket jämnt, och att det finns pappersbevis för varje lagd röst i presidentvalet, vilket gör att alla eventuella misstag eller fel kommer att rättas.

"Vi vet att det förekommer flera ogrundade påståenden och möjligheter för desinformation om valprocessen men vi kan försäkra er om att vi har yttersta förtroende för säkerheten och integriteten i vårt valsystem och det borde ni också ha", skriver de.

Uttalandet kommer bara timmar efter det att Christopher Krebs, chef för den myndighet som är ansvarigt för cybersäkerhet i USA, Cisa, enligt nyhetsbyrån Reuters sagt att han är rädd att sparkas från sin post av Donald Trump. Presidenten sägs inte ha uppskattat myndighetens försök att slå tillbaka mot den desinformation som bland andra Trump anklagas för att sprida.

Krebs vicechef Bryan Ware avgick sent på torsdagen och enligt The New York Times är flera medarbetare på Cisa oroliga för att förlora sina jobb.

Trump twittrade tidigare under dagen att en tillverkare av rösträkningsmaskiner hade "förstört" 2,7 miljoner röster, som alla gick till honom, och dessutom sett till att hundratusentals andra Trumpröster räknats till utmanaren Joe Bidens fördel. Det har inte lagts fram några bevis för detta.

I Pennsylvania, en av de delstater som har hamnat i fokus i fuskanklagelserna, har advokater som företräder valgeneralen i delstaten uppmanat en domare vid en federal domstol att avvisa en stämningsansökan från Trumps kampanjstab.

Under fredagsmorgonen ledde Biden med 55 0000 röster i Pennsylvania, vilket anses vara en ointaglig ledning.

Också i Georgia får Trump mothugg. Delstaten är mycket jämn och kommer inte att utropas i någon kandidats fördel förrän efter en omräkning av rösterna. Presidentens kampanj har försökt svartmåla resultatet men på onsdagen gick en tidigare republikansk senator för delstaten, Saxby Chambliss, ut och sade att det inte har förekommit några organiserade försök till valfusk och att han stöder den ansvarige för rösträknandet, Brad Raffensperger, även han republikan.