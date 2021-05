Saarikko: "Inga fler höjningar av bränsleskatter denna regeringsperiod"

Den tidigare finansministern Matti Vanhanen (C) stod för att regeringen inte kommer att höja bränsleskatterna ytterligare under den här regeringsperioden. Trots ett ministerbyte inom regeringen ändras den linjen inte.

Den nyvalda finansministern Annika Saarikko (C) slår redan under sin första dag på posten fast att det inte ska bli några fler höjningar av bränsleskatter under den pågående regeringsperioden.

Frågan aktualiserades under riksdagens frågetimme på torsdagen då Sannfinländarna riktade skarp kritik mot regeringens skattepolitik.

Partiet anser att regeringen tvingar trafikanterna i Finland att betala för att klimatförändringen motarbetas.

Saarikko svarade på kritiken genom att konstatera att hon följer samma linje som sin föregångare Matti Vanhanen (C) och som även regeringen följt under hela sin regeringsperiod.

– Den här regeringen kommer inte att fatta beslut om några fler höjningar vad gäller bränsleskatter. Så svarade även den tidigare finansministern och så svarar även jag, sade Saarikko under frågetimmen.

Hon sade ändå att det är ett faktum att det behövs större förändringar för hur landets sociala tjänster i framtiden ska finansieras, vilket i praktiken också kan innebära skatteändringar vad gäller trafiken.

– Just därför måste vi fokusera på rättviseaspekten. Det är inte meningen att låginkomsttagarna eller de som bor väldigt avlägset ska bli betalare, sade Saarikko.

– Därför letar vi för tillfället efter metoder och nu pågår flera utredningar om hur vi i framtiden rättvist kan trygga att staten får avkastning och att åtgärderna även är hållbara ur klimatperspektiv.

Också kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) underströk att bensinpriserna inte kommer att stiga. Han ville också påminna Sannfinländarna om att partiet var en del av den regering som beslutade om tidigare skattehöjningar.

– Sannfinländarna satt i den regering som höjde bränsleskatten och som förband sig till att halvera utsläppen. Ni har själva röstat för det den 31 maj 2017, sade Harakka.

Ett annat ämne som debatterades under frågetimmen var social- och hälsovårdsreformen.

Oppositionspartierna anser att vårdreformen i den form den nu planeras inte kommer att gynna finländarna.

Bland annat Samlingspartiets ledamot Sari Sarkomaa sade att vårdreformen är till skada för alla finländare.

– Hela Finland, hela oppositionen och säkert många ledamöter i regeringspartierna är oroliga över att den här skadliga reformen drivs igenom i sådan takt att inte ens social- och hälsovårdsutskottets ordförande vet hur reformen påverkar finansieringen, sade Sarkomaa.

Det bästa enligt Sarkomaa skulle vara att stoppa reformen. I stället borde de reserverade pengarna gå till att införa en nationell terapigaranti och se till att vårdköerna förkortas.

I tisdags kom oppositionspartierna Samlingspartiet, Rörelse Nu, Kristdemokraterna och Sannfinländarna med en gemensam interpellation om reformen.