Saara Aalto skrek av glädje: Det var härligt att se så många händer i publiken

Fakta

Årets Eurovision Song Contest är i gång

Följande länder gick vidare till final:

Österrike: Cesár Sampson - Nobody but You

Estland: Elina Nechayeva - La Forza

Cypern: Eleni Foureira - Fuego

Litauen: Ieva Zasimauskaite - When We're Old

Israel: Netta - Toy

Tjeckien: Mikolas Josef - Lie to Me

Bulgarien: Equinox - Bones

Albanien: Eugent Bushpepa - Mall

Finland: Saara Aalto - Monsters

Irland: Ryan O'Shaughnessy - Together

Utan finalplats blev:

Azerbajdzjan: Aisel - X My Heart

Island: Ari Ólafsson - Our Choice

Belgien: Sennek - A Matter of Time

Vitryssland: Alekseev - Forever

Makedonien: Eye Cue - Lost and Found

Kroatien: Franka - Crazy

Grekland: Yianna Terzi - Oniro mou

Armenien: Sevak Khanagyan - Qami

Schweiz: Zibbz – Stones

På torsdag klarnar det hur det går för till exempel Norges Alexander Rybak och Sveriges Benjamin Ingrosso. Du kan följa med den andra semifinalen i ESC torsdagen den 10 maj med start klockan 22 i Yle TV2, på Yle Arenan samt i Radio Suomi och Yle X3M.

Saara Aalto beträder ESC-scenen igen i finalen på lördagen den 12 maj klockan 22. Före finalsändningen kan du trissa upp stämningen med Krista Siegfrids som är värd för den direktsända ESC-studion med start klockan 21 på Yle TV2.