Saara Aalto: "Nu är det bara att tuta och köra!"

Saara Aalto spexade inför pressen på den långa blå mattan under invigningsceremonin av Eurovisionen i Lissabon. Hennes klänning har Vesa Silver och Elina Lario designat. – Det är en bondageinspirerad monster-dress, säger sångerskan som fick göra intervjuer i två timmar längs den långa mattan utanför Museum of Art, Architecture and Technology i Lissabon. Foto: David Lindström/SPT Bild: David Lindstrom/SPT