Försvar Saabs charmoffensiv inför jaktplansbeslutet: "Som ett flygvapen med två chefer"

Det finländska jaktplansprojektet är så på målrakan att tillverkarna ska lämna in så kallade BAFO, best and final offer, före slutet av april. Efter det är anbudsförfarandet slut och beslutet om vilken av de fem plantyperna som Finland ska ha fattas troligen inom det här året.Därför bjöd Saab som tillverkar Gripen-planet in finländska journalister till fabriken i Linköping för att visa upp den nyaste versionen av jaktplanet och övervakningsplanet Globaleye.