Så tjänar du bäst och gör mest på "hemestern"

Stanna hemma, spara pengar och se till att få saker gjort. Semestertider råder, men det behöver faktiskt inte betyda dränerat bankkonto, asocialt hemmahäng eller latmaskfasoner. Så här fixar du bästa hemestern – alldeles gratis.

Roa dig gratis

Spara pengar och ha roligt – låter det som en omöjlig kombination? Nej, det handlar inte om att suga ut sin närmaste omgivning eller försöka få andra att betala. Faktum är att din närmaste omgivning är full av nöjen som inte kostar någonting: gratis filmvisning i parken, utställningar, fri entré på museer, tv-inspelningar som söker publik – eller varför inte njuta av gratis musik?

Sommaren kan bjuda på fina konserter som ibland inte kostar någonting. Håll utkik efter gratiskonserter när kyrkor bjuder in artister eller när körer visar upp sin repertoar på stadens gator och torg.

Glöm Medelhavet

Drömmer du om turkosblått, kristallklart och böljande? Tänk om, och kolla in dina närmaste badställen i stället. De kanske inte är så exotiska, men många bad håller faktiskt god vattenkvalitet, har bra serviceutbud och bjuder dessutom på fina naturupplevelser.

Visst är Kroatien och Greklands stränder underbara, men en riktigt varm dag kan det faktiskt vara skönt att slänga sig ner i vilket hav eller vilken sjö som helst. Har du tur resonerar dina vänner och bekanta på samma sätt – och du slipper vara ensam på beachen.

Tjäna pengar

Hur ofta plockar du egentligen fram gamla tv-spel? Har du garderoben full av åtråvärda gamla Fantomen-tidningar? Vet du inte riktigt vad du ska göra med farmors gamla handväskor från Europas modehus som nu trängs i förrådet?

De flesta äger något som går att tjäna pengar på, så passa på att rensa och inventera en regnig semesterdag. När du är klar är det dags att författa säljannonser, kontakta auktionshus – eller varför inte engagera några grannar i huset och ordna en loppis på gården?

Ett alternativ är att kolla upp de arrangerade loppmarknader som ofta hålls sommartid. För en mindre avgift brukar det gå att boka ett bord för försäljning. Kräng onödiga prylar och håva in en slant.

Var social

Aldrig pratat ordentligt med grannarna i trappan? Ställ till med fest – det här är din chans att bjuda till. Baka bullar, grilla korv eller planera årets kräftskiva tillsammans med dina närmaste – alltså dem du faktiskt bor i närheten av. Det behöver inte vara så märkvärdigt, men kan bli början på en ny vänskap.

Saknar du mod för att invitera helt nya bekantskaper kanske du i stället kan vårda dina gamla. Passa på att bjuda in – eller bjud hem dig till – dina vänner, gamla kollegor eller avlägsna släktingar som du aldrig hinner eller orka träffa när du jobbar.

Ta tag i-listan

Arbete är väl något som de flesta av oss gärna slipper under semestern. Men samtidigt är världen full av staket som måste målas, kläder som behöver lagas och rum som ska tapetseras om. Visst har du semester, men frågan är om din energi och tid är så mycket bättre under resten av arbetsåret? Passa på att ta några dagar under semestern, och gör alla tråkiga "att göra"- måsten till roliga projekt.

Den som är smart bjuder in vännerna som alltid skryter om hur duktiga de är på att laga bilar, sy gardiner eller bygga nya förråd. Nu har de chansen att visa vad de går för, samtidigt som dina tråkiga projekt plötsligt blir till en social aktivitet.

Byt med andra

Var plånboken tom redan när semestern började? Byt utsikt för ett tag. Kanske har du fler i din omgivning som verkligen behöver eller vill spara pengar?

Byt bort en vecka i din lägenhet mot en vecka i vännens radhus, husvagn eller stuga. Alla tjänar på bytet, och du får samtidigt en chans att se något nytt utan att betala en enda spänn. En ny vy och nya grannar för ett par dagar. I avsaknad av panka vänner kanske du kan erbjuda dig att passa någons hem när de åker iväg på semester? Har du tur ingår en hund i behov av passning eller en somrig trädgård att ta hand om i avtalet.