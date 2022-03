Statsledningen samtalar med USA, Sverige, Nederländerna, EU och Nato. Det bereder väg för möjligheten att ansöka om ett Natomedlemskap – eller låta bli.

Efter åratal av en icke-debatt om Natooptionen talas det plötsligt oavbrutet säkerhetspolitik. Den ryska invasionen i Ukraina förändrade säkerhetsomgivningen i vår närmiljö över en natt och krossade den grund som Finlands utrikes- och säkerhetspolitik vilat på. Folkopinionen har rört på sig mer på ett par veckor än på decennier före det.

Presidenten, statsministern, utrikesministern och försvarsministern träffar nästan dagligen höjdare för samtal vars innehåll vi får veta väldigt lite om.

Om Finland var på väg in i Nato skulle statsledningen förvisso agera just så här. Men bara för att den agerar just så här behöver vi inte vara på väg in i Nato.

Ingen har ensam fullmakt att lämna in en Natoansökan i dag. I en demokrati måste folkviljan konsulteras först, åtminstone i riksdagen. Vi vet inte om en tillräcklig majoritet är för ett medlemskap, och inte vet vi riktigt heller vilken majoritet som vore tillräcklig. Därför behövs djupa diskussioner och analyser så att de osäkra har mer att gå på.

Men före det behöver riksdagen informeras om vad president- och ministersamtalen har utmynnat i. Det vet vi inte mycket om, men något vet vi.

Vi vet att Nato välkomnar Finland om vi väljer att ansöka om medlemskap. Men vi vet inte om precis vartenda av de 30 medlemsländerna är beredda att ratificera Finlands medlemskap i sina parlament, eller med vilken tidtabell.

Vi vet att Ryssland har hotat med kraftfulla motåtgärder om Finland väljer Nato. Men vi vet inte vad Ryssland menar med det. Därför behöver vi någon form av garantier från våra bundsförvanter.

Vi vet att Nato inte kan ge säkerhetsgarantier till länder som ansöker om medlemskap. De garantierna måste sökas någon annanstans. Vi vet att president Sauli Niinistö precis besökte Washington och att utrikesminister Pekka Haavisto strax ska besöka Nederländerna. Men vi vet inte vilka slags garantier presidenten eventuellt bad om, än mindre vilket svar han fick.

Vi vet att Finland och USA ska starta en process för att intensifiera sitt försvarssamarbete. Vi vet inte om det ger direkta säkerhetsgarantier, låt vara att det ökar säkerheten.

Vi vet inte om det stämmer som Iltalehti skriver att Finland siktar på ett slags lättversion av medlemskap i Nato, en liknande status som exempelvis Israel, Japan och Australien har. Men vi vet att en sådan ansökan kunde bifallas enkelt, med ett politiskt beslut i USA. Vi vet inte, men vi har goda skäl att tro på ett bifall i och med att Niinistö inte bara träffade demokratpresidenten utan också viktiga republikaner, sannolikt för att förankra processen hos dem.

Vi vet förstås inte alls om Finlands och/eller Sveriges statsledning siktar på en lättversion, än mindre om den i så fall är ett mål i sig för att statsledningen anser den utgöra en tillräcklig sköld mot öst. Vi vet att den skölden inte vore lika stark som de säkerhetsgarantier ett Natomedlemskap ger. Finland kunde också använda lättversionen som en temporär sköld, en timeout så att presidenten, regeringen, riksdagen och folket hann ta ställning till en regelrätt medlemsansökan.

Vi vet att Finland har flera alternativ nu, och att vi behöver analysera läget och så samstämmigt som möjligt välja det alternativ som så många som möjligt bedömer som bäst. Det vi alldeles säkert vet är att öppen splittring i den här frågan vore ödesdiger. Det skulle visa på bräcklighet, sårbarhet och panik, precis sådant som provocerar president Vladimir Putin till – vi vet inte vad. Och det vill vi inte heller veta.

Peter Buchert Reporter