Så skyddas folk från corona vid bränderna

Västra USA brottas med två katastrofer samtidigt – bränder och pandemin. Folk som flyr lågorna riskerar att utsättas för coronaviruset, liksom brandmän som bekämpar lågorna. – Vi vill inte tvingas ta bort folk från släckningsarbetet för att de blir sjuka, säger Jim Gersbach vid Oregons skogsmyndighet.

När bränderna tvingade hundratals boende att evakuera utanför Santa Margarita i Kalifornien i början av augusti satte räddningspersonal som vanligt upp ett evakueringscenter i samhällets grundskola.

Men bara en person dök upp – för att ställa några frågor. Antagligen var människor oroliga för coronaviruset, och valde att söka skydd på annat håll – eller chansa och vänta ut branden.

– Tiderna har förändrats. Covid har fått oss att ändra hur vi gör saker och ting, säger Adan Orozco vid Kaliforniens brandmyndighet Cal Fire, till San Luis Obispo-tidningen New Times.

Röda Korset, som sätter upp flera evakueringscenter runt om delstaterna, har fått anpassa sig för att skydda frivilliga och de som flyr bränderna. Att hålla avstånd, bära munskydd, hälsokontroller och att öppna fler evakueringscenter med färre människor, är några av åtgärderna som har införts.

"Att se till att folk har en säker plats att vara på under en katastrof är en kritisk del av Röda Korsets uppdrag", skriver organisationen.

Tusentals brandmän bekämpar de rasande bränderna. Brandkårerna har sedan spridningen av coronaviruset tog fart i våras haft viss tid att förbereda sig.

– Vi var väldigt oroliga för stora bränder i början av sommaren, för vi ville inte att stora antal av brandmän skulle samlas på samma ställe. Vi använde väldigt aggressivt, så långt vi kunde, flygresurser för att släppa vatten och släckningsmedel på alla bränder. Och det var väldigt framgångsrikt, säger Jim Gersbach vid Oregons skogsmyndighet.

I de omfattande bränder som nu rasar har det inte räckt, och rök har även förhindrat flygresurserna från att lyfta. Men flera andra rutiner har införts för att stoppa smitta på de stora fältbrandbaserna.

– Brandmännen kan vara ute i veckor i taget. Vi har tittat på var de äter, sover och tvättar sig, och hur man utför dem sysslorna, för att minimera risken för smitta, säger Gersbach.

Varje brandman ingår i en grupp på tio personer, som så lite som möjligt beblandar sig med andra grupper. I stället för de gemensamma buffébaserade måltiderna på uppsamlingsplatsen får varje brandman sin egen matlåda.

– Varje grupp tar sin måltid och äter den i ett område som har avgränsats för de tio. Och när de duschar så gör de det bara med sin grupp, och så desinficeras duschen efteråt, säger han.

Alla som kan jobba på distans, med administrativa uppgifter, gör det. I stället för att ha en person som räknar in alla hundratals brandmän, så checkar var och en in via en QR-kod på mobilen.

Speciella tältstationer med testkapacitet för dem med covidsymtom, som är avskiljda från första hjälpen-tälten, har införts. Dessutom är det krav på att sprita händerna, bära munskydd och att kontrollera kroppstemperaturen.

– Vi brukade köra genomgångar med hundratals personer. Nu görs det bara för gruppledarna, så att det blir färre personer på mötena, och de står med två meters mellanrum, säger Gersbach.

De nya rutinerna har fått en del positiva bieffekter.

– Det fina med de förebyggande covid-19-åtgärderna är att de minskar andra sjukdomar. Det är inte ovanligt med förkylningsutbrott, eller magproblem, när man är nära varandra i lägren. Vi tror att åtgärderna minskar även de sjukdomarna. Men vi vet inte hur effektivt allt fungerat förrän om några veckor, säger Gersbach.