Så ska den falska informationen stoppas under riksdagsvalet

Finska myndigheter oroar sig för att olika grupper eller en främmande makt ska blanda sig i vårens riksdagsval. Därför vill man hindra att vilseledande information sprids.

– Vi har följt med svenskarnas beredskap under höstens val och vi gör ett eget utbildningspaket där också medborgarna kommer att få information om vad valpåverkan är, säger generalsekreteraren Vesa Valtonen vid Säkerhetskommittén, ett samarbetsorgan mellan ministerier, Försvarsmakten och andra myndigheter.

Det här paketet, med information om hur man upptäcker och reagerar på försök till påverkan, kommer att ges ut nästa år innan riksdagsvalet, som ordnas söndagen den 14 april.

I januari kommer partier och politiska rörelser att informeras om valpåverkan i riksdagen. Det ska ordnas både gemensamma och enskilda tillställningar för det här. Månaden efter kommer Justitieministeriet, under sin vanliga utbildning av valfunktionärerna, att också tala om hur påverkan under val går till. Troligtvis ska medierna bjudas in till ministeriet i samband med det här.

– Vi har fått goda tips från Sverige och andra länder som Tyskland, Norge och Frankrike, säger Valtonen.

I höst kom det fram att automatiserade konton som twittrade om val och politik ökade klart före riksdagsvalet i Sverige. Under det franska presidentvalet läcktes dokument medan FBI har anklagat Ryssland för att ha hackat in sig hos Demokratiska partiet före det amerikanska presidentvalet.

– Vi har tagit lärdom av vad som inträffat, säger Vesa Valtonen.

Kommittén samarbetar nu med sociala medier som Facebook och Twitter.

– Människor använder sociala medier i vissa bubblor. Vi ser att man vill forma de här bubblorna och föra in en viss typ av budskap och förstärka det med till exempel ett botnätverk.

Han påpekar att det också finns en typ av positiv påverkan inför politiska val, alltså den som partier gör för att locka väljare. Men man måste alltid vara på sin vakt för hatskriverier.

– En god bildning och förståelse för vad valpåverkan är, det är vad vi försöker stödja här.

I Sverige skickade man i maj ut den tryckta broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla svenska hem. Det här väckte intresse, eftersom så inte skett sedan kalla krigets dagar på 1960-talet. Där uppmanas svenskarna att vara vaksamma mot falsk information och propaganda genom att lära sig förstå skillnaden mellan fakta och åsikter och genom att granska källan.

– Det är just de som inte läser sådana här broschyrer som kanske mest blir utsatta för åsiktspåverkan under val, säger Vesa Valtonen.

För ett år sedan övervägde Säkerhetskommittén att ge ut en liknande broschyr, men valde sedan att inte göra det. Senast myndigheterna skickat ut en tryckt skrift var när alla hushåll fick grundlagen år 2000.

Svante Werger från den svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berättar att det förändrade internationella säkerhetsläget var en orsak till att man skickade ut broschyren i Sverige. Försök till påverkan från bland annat främmande makter var en annan.

– Det pågår påverkansaktiviteter hela tiden. Exempelvis från rysk sida finns det berättelser som handlar om att skapa en negativ bild av Sverige, säger Werger, som deltog i ett försvarsseminarium på Hanaholmen under tisdagen.

Fakta Här får du information Man får information om vad det lönar sig att ha i lager hemma på Centralorganisationen för räddningsbranschens webbplats. Adressen är tiedostot.spek.fi/hemforrad/. Information om hur den allmänna farosignalen låter och hur man ska bete sig vid en katastrof finns på 72tuntia.fi/sv/forberedas-for/

Man försöker skapa bilden av Sverige som lite dekadent och där brottsligheten tagit över samtidigt som hbtiq-frågor förlöjligas. Men allra tydligast är att man försöker påverka säkerhetspolitiken, menar Werger.

– Det finns ett intresse för att påverka och göra det svårare för politiker att fatta beslut om olika typer av närmanden till Nato.

Werger berättar att delar av påverkan samspelar med hur althöger-medier i andra delar av världen beskriver Sverige.

– Man vill måla ut att det gått väldigt illa för Sverige på grund av invandring.

Andra delar av den svenska broschyren handlar om att känna igen hur ett flyglarm låter eller hur man höjer beredskapen hemma genom att bunkra upp med mat, vatten och alternativa värmekällor. Till exempel tipsar man om varor som håller länge, som hummus på burk, färdig blåbärssoppa och tortilla.

I en röd ruta står det också:

"Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska."

Enligt Werger handlar det om att vara tydlig både mot befolkningen och mot omvärlden.

– Det kommer inte att vara gratis eller enkelt att försöka ge sig på Sverige, även om vi kan tycka att vi skulle vilja ha ett starkare försvar, så kommer vi ändå göra det vi kan för att stå emot, säger han.

I Finland finns konkreta råd om hur man beter sig i en kris på olika webbplatser. Bland annat har Centralorganisationen för räddningsbranschen i Finland beredskapsanvisningar.