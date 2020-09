Så ser coronasituationen ut i Finlands grannländer och i Norden

Ingen andra våg i Finland – åtminstone hittills. Det säger de främsta smittskyddsexperterna och epidemiologerna. I grannländerna och övriga delar av Norden ser coronasituationen väldigt varierande ut.

Finland hör tills vidare till de länder i Norden som klarat av coronapandemin rätt så bra. Institutet för hälsa och välfärd meddelade på måndagen om 36 nya konstaterade fall av coronaviruset, vilket innebär att sammanlagt 8 327 finländare insjuknat. Dödssiffran i Finland är 336. Under de senaste veckorna har antalet nya coronavirusfall ökat men Finland har också utvidgat sin testkapacitet. De allra flesta fallen har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Under sin presskonferens i torsdags sade Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd att epidemiläget i landet fortsättningsvis är lugnt även om antalet nya konstaterade fall började stiga i augusti.

Under de senaste 14 dygnen (22.8–4.9) konstaterades 5,5 nya fall per 100 000 invånare. Under de föregående två veckorna (8-21.8) var siffran 6,8.

I slutet av augusti lanserades också smittspårningsappen Coronablinkern, som ungefär 30 procent av alla finländare laddat ner i sin smarttelefon.

Efter en svår vår och sommar ser coronasituationen så småningom ljusare ut i Sverige. Hittills har 84 985 svenskar testat positivt för coronaviruset och landet har bokfört 5 835 dödsfall i samband med sjukdomen covid-19. Under de två sista veckorna i augusti minskade antalet nya fall trots att landet ökade sin testkapacitet. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport konstaterades 12 nya fall per 100 000 invånare under vecka 35.

Sverige valde en annorlunda väg i hanteringen av epidemin än de övriga länderna i Norden. Till skillnad från de flesta andra länder i världen införde Sverige färre direkta coronarestriktioner och byggde i stället upp sin strategi på frivillighet och rekommendationer.

Coronaviruset drabbade särskilt äldre svenskar och på många äldreboenden såg man en väldigt kraftig smittspridning under våren. Eftersom situationen i landet ser betydligt bättre ut nu uppskattar man att besöksförbudet inom äldrevården snart kan hävas.

Under hösten kommer Folkhälsomyndigheten att kunna rekommendera lokala restriktioner vid eventuella utbrott.

Situationen i Danmark ser omväxlande ut. Hittills har 18 310 danskar testat positivt för coronaviruset. Dödssiffran i Danmark är 627. Under förra veckan konstaterades 12,2 nya fall av coronaviruset per 100 000 invånare.

I mars introducerade Danmark förhållandevis stränga åtgärder för att bekämpa coronaviruset. All verksamhet som ansågs icke nödvändig stängdes ned. Bland annat blev gågatorna i landet enkelriktade och joggning förbjöds för att stoppa smittspridningen. I början av april började landet stegvis öppna upp igen och återvända till en nästan normal vardag.

Under den senaste veckan har antalet nya fall ökat kraftigt i landet och på måndagen konstaterades 230 nya fall av coronaviruset, det högsta antalet på ett dygn sedan april. Enligt hälsominister Magnus Heunicke är läget i landet det sämsta sedan i våras.

Det är framför allt i Köpenhamn och Odense som epidemin ser ut att ha trappats upp igen. Restauranger och kaféer i Köpenhamn och Odense måste från och med måndagen stänga vid midnatt. Samtidigt begränsas det maximala antalet personer i folksamlingar till 50.

Enligt norska Folkehelseinstituttet är epidemin under kontroll, även om det förekommer kluster av smittor i enskilda kommuner. Hittills har landet 11 388 konstaterade fall av coronaviruset och dödssiffran ligger vid 264. Under vecka 34 och 35 konstaterades 13,6 nya fall per 100 000 invånare.

Norge har satsat på smittspåring och testning och tror starkt på lokala restriktioner i bekämpningen av viruset.

Precis som i Finland införde man i augusti rekommendationer om munskydd inom kollektivtrafiken i Oslo.

I helgen sattes mer än 1 000 personer i karantän i landet efter ett smittoutbrott i kommunerna Sarpsborg och Fredrikstad. Utbrottet kan kopplas till en religiös sammankomst som hölls i Sarpsborg i förra veckan. Sammanlagt har över 150 nya fall av covid-19 kunnat kopplas till händelsen.

Tills vidare avvaktar norska Folkehelseinstituttet med att öka antalet deltagare vid sammankomster. I nuläget får högst 20 personer delta i privata tillställningar och 200 vid offentliga arrangemang.

Tack vare sitt isolerade läge har Island kommit rätt lätt undan under coronapandemin. Sammanlagt 2 141 fall av coronaviruset har konstaterats hittills och dödsiffran är 10.

Smittspridningen har varit låg och landets äldreomsorg har exempelvis inte drabbats av viruset. De allra flesta fallen uppskattas härstamma från islänningar som återvänt hem från värre drabbade områden.

Den isländska strategin har koncentrerat sig på smittspårning. Landets skolor har inte varit stängda under våren.

Enligt de lokala smittskyddsmyndigheternas prognoser kommer epidemin inte att öka i någon högre grad. På måndagen lättades restriktionerna på folksamlingar från 100 till 200 personer.

I Estland ser coronaläget måttligt ut och landet jobbar hårt med smittspårning. Hittills har Estland konstaterat 2 532 fall av coronaviruset och dödssiffran är 64. Under de senaste två veckorna konstaterades 19,3 nya fall per 100 000 invånare, rapporterar den estniska folkhälsomyndigheten.

Även om landet har förskonats från de allra värsta scenarierna var situationen svår på Ösel i våras. Efter att ett italienskt volleybollag besökte öarna i mars spreds viruset i området, som endast har omkring 31 000 invånare.

Under de senaste två veckorna har antalet nya konstaterade fall ökat och man har bland annat kunnat spåra en smittkedja till en nattklubb i Tallinn i slutet av augusti.

Ryssland hör till de länder i världen som drabbats hårt av coronapandemin. I landet har sammanlagt 1 022 228 fall konstaterats och dödssiffran ligger vid 17 768. De allra flesta sjukdomsfallen har konstaterats i Moskva och närliggande områden.

Ryssland har begränsat rörelsefriheten och i flera områden, bland annat i Moskva och S:t Petersburg, är det obligatoriskt att använda munskydd och skyddshandskar på allmänna platser.

I augusti meddelade landets president Vladimir Putin att man lyckats utveckla ett säkert och effektivt vaccin mot coronaviruset. Kliniska tester för att säkerställa vaccinets säkerhet och effektivitet uppges vara i sitt slutskede. Det snabba utvecklingsförloppet har lett till farhågor om att landet prioriterar att bli först med ett vaccin högre än att själva produkten är säker.