Så semestrar ministrarna – fyra ministrar tar hela fem veckor ledigt i sommar

Största delen av ministrarna nöjer sig med fyra veckors sommarsemester, men vissa tänker klara sig med bara tre.

Statsrådets har fattat beslut om ministrarnas semestrar sommaren 2020. Hela fyra ministrar tar fem veckor semester, resten mindre. Statsrådets kansli informerade om ministrarnas semestrar på måndagen.

Sanna Marin 20.7-7.8. Matti Vanhanen 13.7-2.8. Pekka Haavisto 1.-8.7, 14-22.7, 24-31.7. Anna-Maja Henriksson 13.7-7.8. Krista Kiuru 19-22.6, 6.7-2.8. Tuula Haatainen 29.6- 22.7, 24.7-2.8. Mika Lintilä 20.7-9.8. Jari Leppä 13-26.7, 1-6.8, 10.8. Sirpa Paatero 29.6-31.7. Antti Kaikkonen 27.7-26.8, 31.8-4.9. Thomas Blomqvist 18.6, 17.7-13.8. Tytti Tuppurainen 20.7-16.8. Aino-Kaisa Pekonen 6-31.7. Li Andersson 6.7-3.8. Ville Skinnari 13.7-7.8. Timo Harakka 29.6-19.7, 27.7-9.8. Krista Mikkonen 6-11.7, 15.7-8.8. Maria Ohisalo 16.7-9.8. Hanna Kosonen 1-3.7, 13-19.7, 24-31.7.

De ministrar som semestrar allra längst är arbetsminister Tuula Haatainen (SDP), kommunminister Sirpa Paatero (SDP), försvarsminister Antti Kaikkonen (C) och kommunikationsminister Timo Harakka (SDP). Var och en av dem planerar att vara borta i hela fem veckor.

Ministrar som nöjer sig med fyra veckor är justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP), familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP), ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP), Europaminister Tytti Tuppurainen (SDP), social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF), undervisningsminister Li Andersson (VF), utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (SDP) och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna).

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) semestrar kring tre och en halv vecka medan statsminister Sanna Marin (SDP), finansminister Matti Vanhanen (C), utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna), näringsminister Mika Lintilä (C), jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen (C) nöjer sig med tre veckors ledighet.

Ministrarna har ett system där de vikarierar varandra under semestern. Till exempel vikarieras statsministern i första hand av finansministern och i andra hand utrikesministern.