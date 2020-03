Så påverkas kulturfältet av coronaviruset: Wasa Teater ställer in, Svenska Teatern håller ut, flera orkestrar strömmar

Många kulturinstitutioner meddelar om inhiberade föreställningar, konserter, turnéer och andra evenemang. Men inte alla. Till exempel Svenska Teatern fortsätter att välkomna publik, max 499 personer åt gången.

Alla publikevenemang som samlar fler än 500 personer bör ställas in, rekommenderar regeringen. Ställningstagandet är av betydelse för många kulturproducenter. Förutom arrangörer av mässor och andra tillfälliga evenemang, finns flera teatrar och konsertsalar med plats för över 500 besökare.

En del väljer att ta det säkra för det osäkra. Wasa Teater har plats för 327 personer i sin stora salong och skulle alltså kunna fortsätta sin verksamhet. Ändå meddelade teatern på fredagen att man beslutat att avbryta föreställningsverksamheten fram tills den 31 maj 2020.

– Teater om något är en samlande verksamhet och vi vill bidra till att hålla folk från varandra. Men det är klart att vi får räkna med stora ekonomiska konsekvenser. En viktig säsong läggs på is, säger teaterchefen Åsa Salvesen till HBL.

– Vi vill ta ansvar för de utsatta.

Enligt planen skulle Maria Turtschaninoffs pjäs Månskensprinsen ha haft premiär i på fredagskvällen. På repertoaren fanns också föreställningar av bland annat Susanna Alakoskis Bomullsängeln och musikalen Spelman på taket. Totalt ställs femtio föreställningar in. Teatern utreder nu om Månskensprinsen kan ha premiär i höst i stället.

Med sitt beslut väljer Wasa Teater en helt annan linje än Svenska Teatern som fortsätter spela, men framöver säljer max 499 biljetter till salongen som för närvarande har 612 sittplatser. Där spelas nu musikshowen The End med Fork, Joakim Groths Vi är bara mänskor och farsen The play that goes wrong.

– Vi följer helt enkelt myndigheternas rekommendationer. Det är samma regler som i Sverige, och det är också branschens anvisningar. Men vi följer med läget hela tiden. Just nu inhiberar vi inga föreställningar, men ser till att vi jobbar på ett säkert sätt.

Nyheterna om inställda musikevenemang avlöser varandra på löpande band. Musikhuset har ställt in alla konserter i sin stora sal, som har 1 700 platser. Alla gästspel under våren avbokas eller skjuts på framtiden.

Först meddelade man också att alla konserter med Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester inhiberas. Sedan kunde Radions symfoniorkester ändå berätta att man fortsätter sin verksamhet för tomma salar och strömmar konserterna. Även andra orkestrar tar strömningsmöjligheter i bruk, denna vecka åtminstone stadsorkestrarna i Åbo och Tammerfors.

Även i Europa har många kulturinstitutioner valt att strömma evenemang, till exempel Berlins filharmoniker och Staatsoper Unter den Linden i Berlin.

Medan många finländska musikinstitutioner genast avbokade hela vårens verksamhet finns de också de som avvaktar. Nationaloperan och -baletten meddelade först att man spelar normalt, men sedan avbokades torsdagens balettföreställning i sista minuten. Denna veckas verksamhet är inställd men vad gäller framtiden dröjer besluten fortfarande. Operans stora sal rymmer 1 300 personer.

Också inom populärmusikfältet har flera artister fått se kalendrarna tömmas över en natt, bland annat Anna Puu och Sanni har skjutit upp sina Finlandsturnéer. Flera internationella stjärnor har redan inhiberat sina Finlandsuppträdanden, bland dem Green Day och Santana. TT meddelar att evenemangsbolaget Live Nation ställer in alla storskaliga evenemang världen över under resten av mars, vilket väntas påverka tusentals konserter.