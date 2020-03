Så påverkar virusåtgärder utsläppsnivåerna

Minskat flygande och nedstängda storstäder ger mindre luftföroreningar när länder försöker hindra coronavirusets spridning. Det konstaterar EU:s miljöbyrå EEA.

På bilder över flygtrafiken i Europa från sajten Flightradar24, som övervakar stora delar av världens flygtrafik i realtid, syns en drastisk minskning av plan i luften under de senaste veckorna.

"Med 6 800 flyg luften runt om i världen just nu, spårar vi 39 procent färre flygningar jämfört med samma tid förra månaden och 43 procent färre jämfört med för ett år sedan", skrev Flightradar24 på Twitter i söndags.

Under onsdagen meddelades att både flygplatsen Orly utanför Paris och London City-flygplatsen stänger för kommersiell flygtrafik, och i exempelvis Indien har flera flyplatser stängts, rapporterar The Times of India.

Men även om mindre flygtrafik och nedstängda storstäder resulterar i minskade utsläpp så räcker det inte för att hålla utsläppsnivåer nere på längre sikt.

"EEA visar en korrekt bild av minskningen av luftföroreningar, särskilt på grund av minskad trafik i städer. Men att ta itu med långsiktiga luftkvalitetsproblem kräver dock ambitiösa regelverk och framåtblickande investeringar. Den nuvarande krisen och dess många effekter på vårt samhälle motverkar det som vi försöker uppnå, vilket är en rättvis och välskött övergång till ett motståndskraftigt och hållbart samhälle", skriver EEA-chefen Hans Bruyninckx i ett uttalande.