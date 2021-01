2020 har i många avseenden varit ett väldigt exceptionellt år. Även om vi fått uppleva många dystra händelser har det faktum att en betydande andel av världens befolkning suttit hemma vid sina datorer och telefoner resulterat i en massa roliga skämt och memes. HBL summerar året som gått med fokus på internetkultur.

Året fick en rivstart i och med lönnmordet på Qassem Soleimani. Mordet erkändes snabbt av USA:s president Donald Trump och gav upphov till spekulationer om nalkande tredje världskrig.

I samma veva härjade omfattande markbränder i Australien. Bränderna ackompanjerade av det stundande världskriget satte en dyster prägel på 2020 redan i januari.

Samtidigt håller två av årets stora nyhetsskeenden på att utvecklas. Redan inplanerat för 2020 var primärvalet inför det amerikanska presidentvalet. På internet fick speciellt två demokratiska kandidater lite extra utrymme. Bernie Sanders blev ofrivilligt en meme som anspelade på hans vädjan om kampanjbidrag. En viss diskrepans mellan Sanders originalbudskap och andra potentiella uppmaningar var ett faktum.

I samband med primärvalet blir också miljardären Michael Bloomberg uppmärksammad på internet. Orsaken var att Bloomberg försökt ligga före memeflödet och för det anställt välkända skämtkonton, bland andra fuckjerry, shitheadsteve och whitepeoplehumor. Ett drag som bland annat ifrågasattes av talkshowvärden John Oliver och stora delar av internet.

Det andra stora nyhetsskeendet är coronaviruset som började sprida sig i Wuhan i slutet av 2019. Precis som i nyhetsrapporteringen syntes inte mycket av viruset på internet. Det var inte förrän epidemin eskalerade till pandemi och hamstringen av toalettpapper som viruset verkligen fick märkbart utrymme på internet.

Kring mitten av mars var pandemin ett faktum. Köksborden förvandlades till, vad man trodde skulle vara temporära, skrivbord och isoleringen började göra sig gällande. Till exempel Hufvudstadsbladet införde distansarbete redan i början av månaden. Krogarna ekade tomma och stängdes helt i början av april.

För många blev strömningstjänsterna en central punkt och ståthållarna gav folket vad de ville ha. Netflix släppte den socialpornografiska dokuserien Tiger King och memen följde tätt efter.

Här kan du läsa vad HBL:s tv-redaktör ansåg om Tiger King.

Klockan 00 den 28 mars isolerades Nyland från resten av landet. Beslutet var väldigt exceptionellt eftersom motsvarande inte skett i Finland under fredstid. I och med beslutet dök bland andra Paavo Väyrynen upp som en potentiell ståthållare i landskapet.

Den symboliska likheten mellan Ghanaian dancing pallbearers och liemannen är slående. De dansande kistbärarna kommer från Ghana och uppmärksammades första gången i ett BBC Africa-reportage från 2017. Redan då fick de viss erkänsla på internet, men det stora genombrottet kom under 2020. Under pandemiåret har de länkats ihop med död under pandemin, lite som döden i Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet.

Coronapandemin tvingade de flesta av oss att stanna hemma och starkt begränsa våra sociala kontakter. För personer som identifierar sig som introverta var det här dock inget problem alls. Under året 2020 har unga memeskapare omdefinierat vad det egentligen innebär att vara introvert. Att sitta ensam hemma och kommunicera via internet har blivit en påtvingad vardag för oss alla.

Medan pandemin satte världsekonomin på paus fick miljön tid att återhämta sig. Visserligen skapade det världsomfattande undantagsläget förvirring också bland en del djurarter. Vi fick exempelvis besök av delfiner i Östersjön. Men som med allt som är trevligt blev det ännu trevligare på internet – om än inte helt sanningsenligt. I takt med att nyheterna strömmade in, bland annat hade man skådat havsörnar i England, dök det även upp intressanta iakttagelser på olika nätforum.

En god handhygien har knappast någonsin varit så viktig och så mycket på tapeten som i år. Destillerier har sadlat om och börjat tillverka handsprit och det vanliga folket har fått lära sig att skrubba också mellan fingrarna.

Bland andra discodrottningen Gloria Gaynor vände sig till Tiktok för att inspirera sina följare att hindra smittspridningen.

En annan artist som åter fick otroligt mycket utrymme under 2020 var Fleetwood Mac. Bandets renässans hade i sig inget att göra med pandemin, men nog med familjefadern 420doggface208 och tranbärssaft. Både Mick Fleetwood och Stevie Nicks har uppmärksammat inlägget och återskapat egna versioner med samma dryck och liknande fortskaffningsmedel.

Broadwaylegendaren och mannen som komponerat många episka musikaler, Stephen Sondheim, fyllde 90 år i mars. Den planerade galakvällen Sondheim till ära ordnades i form av en livestream i april. Trots många fina uppträdanden under sändningen var det en viss Meryl Streep som stod för kvällens kanske mest minnesvärda show. Tillsammans med Audra McDonald och Christine Baranski sjöng hon låten The Ladies Who Lunch från musikalen Company. Meryl Streep iklädd badrock med en martini i handen i ett Zoomsamtal. Det blir inte mer 2020 än så.

Mordet på George Floyd i slutet av maj var onekligen en av årets största händelser. Polisvåld och rasism är givetvis inget att skämta om men däremot har internetforum och mememakare varit rätt duktiga på att lyfta fram ojämlikheter och orättvisor. Ungefär samtidigt som rörelsen Black Lives Matter tog ny fart började Karen dyka upp som en meme. Den vita medeklasskvinnan som känner till sina rättigheter, kräver att få tala med chefen och mer eller mindre avsiktligen förolämpar minoriteter.

På grund av årets alla händelser dök en meme om apokalypsbingo upp. Den kom i otroligt många olika utföranden där alla antydde att det värsta ännu inte var över. Här nedan handlar memen om att två orkaner skulle slå till mot Mexikanska golfen samtidigt.

Under året gjorde sig en meme som bygger på Leonardo DiCaprios roll i Tarantinofilmen Django Unchained sig gällande. Det är svårt att säga varför den tog sådan fart under 2020, men ibland kan man inte förklara hur internet fungerar.

Presidentvalet i USA har tagit upp spaltmeter efter spaltmeter under majoriteten av året. Donald Trump fick många att höja på ögonbrynen i och med en rad underliga resonemang i en intervju med Axios. Ett par månader innan valet intervjuade journalisten Jonathan Swan presidenten och hade märkbara problem att följa Trumps logik, vilket resulterade i otroliga memes.

Inte helt oväntat lät resultatet i USA:s presidentval vänta på sig. Långt innan valdagen den 3 november hade president Donald Trump låtit förstå att han skulle trilskas om det inte gick som han ville. Han var officiellt skeptisk till poströster och ifrågasatte hela valförfarandet. Som väntat blev det här en utdragen saga som kommer hålla på till den 20 januari, då Joe Bidens presidentinstallation äger rum. Allvarliga inlägg gick omlott med mer humoristiska. Bland annat uppmanades amerikanerna rösta men även frustration kring det dröjande resultatet uttrycktes i form av memes.

I år har de flesta av oss fått ställa in resor och anpassa planer till det "nya normala" (ursäkta uttrycket). Men faktum är att få personer har kunnat förverkliga sina planer för 2020. De krossade drömmarna har, nästan i form av galghumor, fått stort utrymme på nätet. Bland annat i skepnaden av memen My plans vs. 2020.

Memen som perfekt inkapslar 2020 kommer inte från i år. I stället är det frågan om en klassisk meme från 2013 som kan attribueras till den webbaserade serietecknaren Gunshow. This is fine kan med fördel även användas framöver. Du kan till exempel skicka den till en kollega när det är överstressigt på jobbet, till din partner då er hund har ätit upp soffkuddarna eller varför inte till en vän då utsikterna är bleka och livet känns tungt.