Så här har våra sociala kontakter påverkat coronavågen

Fem undersökningsperioder: 2005, april 2020, juni/juli 2020, september 2020 och december 2020. Resultaten från december är inte klara.

Drygt 1 100 personer i åldern 1–79 deltog i varje studie. En tredjedel av respondenterna var bosatta i huvudstadsregionen, en tredjedel bodde i singelhushåll.

Deltagarna ombads fylla i varje kontakt de hade under ett dygn, vem de träffade, åldern, var de träffades, under arbetet, fritiden etc.

En kontakt definieras som en person du bytt åtminstone två tre ord med och som du träffat på max en meters avstånd.

Dessutom frågades separat om hudkontakter (till exempel kramar, kyssar, närkontakt under idrottsgren).