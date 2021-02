Så gav Bidens installation avtryck i modevärlden

Joe Bidens presidentinstallation var historisk på många sätt, bland annat eftersom Kamala Harris blev USA:s första kvinnliga vicepresident.Men den direktsända ceremonin skapade också svallvågor i modevärlden.

Under utomhusakten på Kapitoliums trappa hamnade Kamala Harris styvdotter Ella Emhoff i strålkastarljuset. Hon bar en utsmyckad hundtandsrutig kappa med vit krage från italienska Miu Miu som snabbt blev viral.

Kort efter installationen kontrakterades Emhoff, som till vardags går sista året på designskolan Parsons School of Design i New York, av modellagenturen IMG. I dagarna gjorde hon debut på den digitala catwalken, som modell för det amerikanska modemärket Proenza Schouler under New Yorks modevecka.

Lägg därtill att 21-åriga Emhoff, vars inriktning är stickade plagg, just lanserat en egen mini-kollektion. Den består förvisso bara av några få objekt – två färgstarka stickade pullovrar, en väska, en ärmlös klänning och ett par shorts – men de sålde slut på en halvtimme, rapporterar tidningen The New York Times.

Emhoff är dotter till Harris make Doug Emohoff och hans första hustru Kerstin Mackin.

Ella Emhoff var dock inte den enda som fångade talangscouternas ögon under presidentinstallationen. Den 22-åriga installationspoeten Amanda Gorman, som fått mycket beröm för sitt verk "The Hill We Climb" (ungefär "Kullen vi bestiger"), rodde också hem ett kontrakt med modellagenturen IMG.

Aktivisten och författaren Gorman, som i fjol utexaminerades från Harvard University, bar vid ceremonin en gul dubbelknäppt kappa och ett rött diadem av den italienska modeskaparen Miuccia Prada. Senare i år publicerar hon två böcker som redan ligger högt på nätbokhandeln Amazons lista över bästsäljare.