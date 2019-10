Så funkar simningens nya stjärntour

Fakta:

Så avgörs tävlingarna

Varje deltävling, som avgörs i kortbana, går över två dagar med elva grenar (damer och herrar individuellt, samt lagkapp) per dag. Laguppställningen kan ändras två gånger per tävlingspass. Poäng delas ut per placering i varje gren (seger i traditionellt lopp ger 9 poäng, i lagkapp dubbelt upp, i utslagningslopp 27 poäng).

Varje simmare får 300 euro per poäng de plockar i grundseriematcherna, i finalen knappt 1 000 euro per poäng. Segrande lags simmare får cirka 10 000 euro segerpremier. Varje simmare får också cirka 1 000 euro per match och de har alla resor och omkostnader betalda.

Tävlingsschemat: 5-6/10: Indianapolis, Indiana, 12-13/10: Neapel, 19-20/10 Dallas, Texas, 26-27/10 Budapest, 16-17/11 Washington DC, 23-24/11 London, 20-21/12 Las Vegas, Nevada (final).