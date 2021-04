Så fick Donald Trump donatorer att ge mer än de ville

Oavsiktliga veckogivare bidrog i höstas med stora belopp till Donald Trumps presidentvalskampanj. Återbetalningarna, bland annat till de lurade bidragsgivarna, beräknas hittills uppgå till över 64 miljoner dollar, rapporterar tidningen The New York Times.

Många som bara ville ge ett enstaka bidrag till Trumpkampanjen i höstas missade att kryssa bort förinställda val i webbformuläret. Resultatet av detta misstag var att vad som var avsett att bli en engångsinbetalning upprepades vecka efter vecka.

I praktiken fungerade de oavsiktliga bidragen, som senare betalades tillbaka, som ett gigantiskt räntefritt lån i ett avgörande skede inför valdagen den 3 november, enligt The New York Times.

– Banditer. Jag är pensionär. Jag har inte råd att betala alla de där jäkla pengarna, säger Victor Amelino, en 78-årig militärveteran från Kalifornien, till tidningen.

Det var i september som Trumpkampanjen och dess finansieringsbolag Winred ändrade i de webbformulär som bidragsgivare online använde. Plötsligt blev bidragsgivare tvungna att tröska igenom finstilta villkor och där aktivt kryssa bort en förinställd markering i en ruta, för att inte bli veckogivare till kampanjen. Det var många som missade detta. Detsamma gällde ett förinställt val om att dubbla det angivna bidraget. Efter valdagen den 3 november fortsatte systemet med veckoinbetalningar, fast då gick pengarna till Save America, den politiska aktionskommitté den dåvarande presidenten startade efter valet. Källa: The New York Times

Amelino ville bidra med 990 dollar i september, men missade det förinställda valet att bidraget skulle upprepas varje vecka. När han fick stopp på donationerna hade hans bidrag vuxit till nästan 8 000 dollar.

Tidningen radar upp ett antal liknande fall, där enstaka inbetalningar upprepats under hösten inför valet.

Återbetalningskraven och bedrägerianmälningarna riktade mot den dåvarande presidentens kampanj har skenat mot bakgrund av de omstridda finansieringsmetoderna.

Under de sista två och en halv månaderna före valet betalade Trumpkampanjen tillbaka pengar till fler än 530 000 bidragsgivare till ett samlat värde på 64,3 miljoner dollar. Det kan jämföras med 37 000 återbetalningar på sammanlagt 5,6 miljoner dollar som under samma period gjordes av den nuvarande presidenten Joe Bidens kampanj, enligt The New York Times.