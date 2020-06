Så blir årets specialsäsong av Allsång på Skansen

Årets allsångsartister får sjunga för tomma stolar på Skansens Sollidenscen i år. Samtidigt ger sig tv-programmet ut i landet för att ta tempen på Allsångssverige. "Vi ska försöka sprida så mycket glädje det bara går genom tv-rutorna", säger programledaren Sanna Nielsen.

Måns Zelmerlöw är en av artisterna som kommer att uppträda på årets Allsång på Skansen. Han är van vid att sjunga på Sollidenscenen och har själv varit programledare under tre år. Men aldrig tidigare har han uppträtt utan publik under programmets direktsändning.

– Det kommer att kännas väldigt märkligt. Man får försöka fantisera fram att det sitter 20 000 personer där, säger han.

Sanna Nielsen gör sitt femte år som programledare och hon laddar för att försöka sprida så mycket glädje som möjligt, utan att ha publiken att bolla med.

– Man har ändå tänkt tanken att det är så här det kommer att vara, jag har haft lång tid att förbereda mig på det. Men det är inte det optimala, för vi älskar vår publik, vi gör det här programmet tillsammans med dem. Men jag ska göra mitt bästa för att det ska kännas som att vi gör det tillsammans ändå.

Ett nytt moment i programmet blir att göra nedslag hos kända och okända personer runtom i Sverige.

– Det känns väldigt spännande. Det kan vara roligt att faktiskt få se hur folk har det runtom i landet och hur deras allsångstradition är just på tisdagskvällar, säger Sanna Nielsen.

The Mamas har varit med några gånger tidigare i programmet, men då som kör bakom andra artister. Nu medverkar de i det första avsnittet.

– De här känns som ännu en milstolpe för oss. Att det är lite mindre folk på plats är kanske lite annorlunda, men det är det nya normala och då får vi anpassa oss till det. Varje konsert ska kännas som att man sjunger rakt in i hjärtat och har kul med dem framför en, då ska det egentligen inte spela någon roll om det är 3 eller 3 000 i publiken, säger Dinah Yonas Manna.

Måns Zelmerlöw gästar säsongens andra program, och kommer bland annat att framföra den nya singeln On my way. Förutom Zelmerlöw och The Mamas syns Mando Diao, Eva Dahlgren, Daniel Adams-Ray, Miss Li och Lena Philipsson på Sollidenscenen i sommar. Den sistnämnda står lite extra i fokus i år, då det är hon som tilldelats årets Allsångsscenen är din-program.

– Jag ser otroligt mycket fram emot det och tycker att det ska bli vansinnigt kul att få köra lite nya låtar blandat med gamla som folk känner igen. Att tänka ut min egen timme som känns kul för alla som kollar hemma är den stora grejen för mig. Jag är otroligt taggad, säger Lena Philipsson.

Än så länge har hon inga gäster spikade.

– Just nu håller jag på med mina postit-lappar hemma och tänker på vilka låtar, vilken ordning och vad som blir spännande kombinationer. Man kan ju inte bara ta in någon som man inte klickar med. Jag vill att det ska finnas en mening och att en gäst passar väldigt bra med låten och mig.

Program 1, 23/6: Agnes, The Mamas, Jill Johnson & Robin Stjernberg, Newkid Program 2, 30/6: Miss Li, Anna Bergendahl, Måns Zelmerlöw, Erik Lundin Program 3, 7/7: Darin, Dotter, Amanda Ginsburg, Nisse Hellberg Program 4, 14/7: Mando Diao, Anis Don Demina, Myra Granberg, Kokobäng Program 5, 21/7: Daniel Adams-Ray, The Boppers, Peg Parnevik, Blenda Program 6, 28/7: Eva Dahlgren, Rickard Söderberg, Estraden, Gee Dixon, Shirley Clamp Program 7, 4/8: Lena Philipsson, Victor Leksell, Bengan & Allan Jansson, Merit Hemmingson Allsångsscenen är din, 4/8: Lena Philipsson Program 8, 11/8: Petter, Helen Sjöholm, Petra Marklund

Allsång på Skansen sänds sommartisdagar kl. 21 i SVT1/Yle TV1 med start den 23 juni.