Rysslandsproblem pressar Donald Trump

USA:s president Donald Trump säger att han är orolig för att bli inlockad i en fälla där han begår mened, om han frågas ut av den särskilde åklagaren Robert Mueller. Och ett sådant förhör är bara ett av många Rysslandsrelaterade orosmoln som tynger Trump.

– Om jag säger något och han säger något, och det är mitt ord mot hans, och han är bästa kompis med Mueller, så kan Mueller säga "jag tror på (den avskedade FBI-chefen James) Comey", säger Donald Trump i en intervju med nyhetsbyrån Reuters.

– Och även om jag berättar sanningen så gör det mig till en lögnare. Det är inte bra.

Men USA:s president lägger samtidigt till att han har beslutat sig för att sitta still i båten, trots att han anser att han har makt att ingripa. Sannolikt inser Trump att han skulle förlora för mycket politiskt kapital om han lade sig i utredningen eller gav order om att Robert Mueller ska avskedas.

Robert Mueller utreder Rysslands påverkan på valrörelsen 2016 samt eventuellt samröre mellan Moskva och Trumpkampanjen. Undersökningen har länge varit en nagel i ögat på presidenten, i intervjuer och på Twitter refererar han till den som en "häxjakt".

Huruvida Trump kommer att låta sig frågas ut av Mueller har debatterats i amerikanska medier i månader. Hans juridiske rådgivare Rudy Giuliani har varnat för att en utfrågning skulle kunna vara just en "meneds-fälla".

Vid sidan av de egna Muellerbryderierna hemsöks Trump av att en annan av hans juridiska rådgivare, Donald McGahn, har ställt upp på minst tre frivilliga samtal med Rysslandsutredarna, under sammanlagt omkring 30 timmar. I dessa ska juristen ha beskrivit presidentens vrede mot utredningen och de olika sätt han har försökt att få McGahn att hantera den, enligt uppgifter i The New York Times.

Dessutom finns andra Rysslandsrelaterade dilemman för Trump:

• Vilken dag som helst väntas dom mot presidentens tidigare kampanjchef Paul Manafort, som står anklagad för bedrägerier och flera former av ekonomisk brottslighet inom ramarna för Muellerutredningen. Även om fallet inte har direkt koppling till Rysslands digitala attacker under valet 2016 så är det besvärande för Trump om hans tidigare kampanjchef – som fick sluta när det stod klart att han arbetat för den proryske ukrainske presidenten Viktor Janukovytj – fälls.

• Ett åtal kan vara mycket nära för Trumps tidigare personlige advokat Michael Cohen, som utreds för bland annat bank- och skattebedrägerier. I april gjorde FBI ett tillslag mot Cohens kontor och beslagtog material, på uppdrag av Robert Mueller.

• Ilskan växer bland tidigare försvars- och UD-anställda sedan presidenten förra veckan drog in den tidigare CIA-chefen John Brennans säkerhetsklassning, med hänvisning till Rysslandsutredningen. Häromdagen hade närmare 190 ex-tjänstemän, både republikaner och demokrater, flera av dem tidigare höga chefer, skrivit under en protest.