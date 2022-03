Rysslands invasion av Ukraina har avstannat helt – de ukrainska styrkorna har tvärtom kunnat återerövra en del förlorad mark. Det går inte att utesluta att Rysslands diktator Vladimir Putin bestämmer sig för att använda kärnvapen för att lösa dödläget.

Den ryska offensiven i Ukraina har avstannat så gott som helt. Det har inte förekommit några större strider under de senaste dagarna, fast Ryssland har fortsättningsvis beskjutit de ukrainska storstäderna med flyg, artilleri och robotar. Ställvis har de ukrainska styrkorna till och med kunnat återta mark av de ryska invasionsstyrkorna. Ukraina har erbjudit hårt motstånd, Ryssland har haft problem med bland annat logistik, och den ryska stridsledningen har inte uppvisat någon förmåga att anpassa sig till de rådande förhållandena.

Läget är katastrofalt för civilbefolkningen i Mariupol, som belägras av Ryssland. Invasionsstyrkorna har ändå inte kunnat inta staden. Mariupol har en stor strategisk betydelse, eftersom staden ligger mellan den sedan 2014 ockuperade Krimhalvön och den separatistiska regionen Donbass. Tidigare under den här veckan bombade Ryssland en teater, som fungerade som befolkningsskydd.

Ryssland har inte heller kunnat inta Mykolajiv norr om Krimhalvön, fastän den ryska offensiven haft större framgång i de södra delarna av Ukraina än i norr. Striderna har avstannat under de senaste dagarna. Mykolajiv har en strategisk betydelse, inte bara som en järnvägsknutpunkt, utan också för att Ryssland vill kunna fortsätta sin offensiv mot hamnstaden Odessa i västra Ukraina. Ryssland har förberett en marin landstigning i Odessa, men utan stöd är en landstigning antagligen dödsdömd. Om Odessa fallit i Rysslands händer, skulle det innebära att Ukraina inte längre har kontakt med Svarta havet. Det är dock ett stort om i det nuvarande läget.

Huvudstaden Kiev är Rysslands största mål, men de ryska styrkorna har ännu inte ens kunnat säkra underhållslinjerna, vilket gör det ytterst svårt att inleda en större offensiv. Ryssland har i flera veckor beskjutit städerna Sumy, Charkiv och Chernihiv, som är knutpunkter för den ukrainska järnvägen, och skulle vara värdefulla för Rysslands underhåll. De ukrainska styrkorna har dock gång på gång slagit tillbaka de ryska styrkorna. Under torsdagen rapporterade Ukraina att försvarsstyrkorna förintat en stor del av Rysslands 252:a motoriserade skytteregemente – och dödat regementets kommendör. Ett regemente har 2 000–3 000 man. Ukraina har också slagit till mot de ryska underhållslinjerna.

Ryssland har försökt omringa Kiev, men det har inte än så länge lyckats. Under de senaste dagarna har det förekommit mindre strider nordväst om Kiev, men de ukrainska styrkorna har till och med återtagit terräng av de ryska styrkorna. Ryssland har endast angripit med små förband, kompanier och högst bataljoner, vilket enligt Institute for the Study of Wars bedömning är det enda som Ryssland kan uppbåda för tillfället.

Öst om Kiev har det inte förekommit större strider under de senaste dygnen. Ryssland försöker trötta ut de ukrainska försvarsstyrkorna med indirekt eld och småskaliga anfall, men generalmajor Pekka Toveri, Försvarsmaktens tidigare underrättelsechef, skriver i Suomen Sotilas att de ryska styrkorna antagligen nöts ut snabbare än de ukrainska styrkorna.

Invasionsstyrkan inväntar förstärkningar, men det är oklart varifrån Ryssland ska få reservstyrkor. De cirka 200 000 man som Ryssland hade samlat omkring Ukraina är redan engagerade i strid. Ryssland har mobiliserat reservstyrkor från Armenien och Sydossetien. Motvilligt tvingades Ryssland medge att det också finns beväringar bland invasionsstyrkorna i Ukraina. Reservstyrkorna är sämre utbildade, sämre utrustade och gissningsvis sämre motiverade. Det är också en gåta hur eventuella förstärkningar ska kunna koordineras med de nuvarande styrkorna, då Ryssland redan haft enorma problem med kommunikation och koordination.

Rysslands diktator Vladimir Putin borde dessutom utlysa krigstillstånd för att motivera en allmän mobilisering, men det skulle vara svårt att förklara inrikespolitiskt, då han än så länge envisats med att kalla anfallskriget för en "specialoperation" – som enligt honom går helt planenligt. Ryssland har redan inkallat tjetjenska styrkor, ryska legosoldater och syriska styrkor. Syriens diktator Bashar al-Assad, Putins trogne bundsförvant, uppges ha lovat Ryssland 40 000 soldater, men deras motivation och stridsduglighet är ett stort frågetecken – enligt ukrainska underrättelseuppgifter har syriska rekryter till och med skadat sig själva med avsikt för att slippa bli placerade i Ukraina.

Ryssland har redan avfyrat hundratals kryssningsrobotar, utfört flygräder och urskillningslöst använt tungt artilleri. Ryssland ser ut att ha ont om precisionsvapen, då de ryska attackplanen i stället avfyrat raketer och fällt ostyrda bomber, som också är mycket oförutsägbara. Enligt en ukrainsk bedömning har Ryssland också ont om kryssningsrobotar, vilket innebär att de ryska invasionsstyrkorna i allt större utsträckning urskillningslöst använt artilleri, raketkastare och granatkastare mot städerna. Ryssland har inte nödvändigtvis slut på kryssningsrobotar, men är ovilligt att använda upp hela sin arsenal i Ukraina.

Den ryska diktatorn Putin har haft som mål att inta hela Ukraina, byta ut statsledningen och skapa en rysk vasallstat. Det ser allt mindre sannolikt ut för varje dag som går. Länderna förhandlar, men en vapenvila skulle samtidigt kunna ge Ryssland tid att omgruppera, ordna sitt underhåll och ta in förstärkningar.

USA har tidigare varnat för att Ryssland kan använda sig av kemiska vapen i Ukraina, men dödläget har också skapat spekulationer om Ryssland kan vara frestat att använda taktiska kärnvapen för att vända sin krigslycka. Rysslands konventionella armé är inte avskräckande för Natoländerna, men den största orsaken till att USA och försvarsalliansen Nato inte vågat ingripa direkt för att beskydda civilbefolkningen är hotet om ett kärnvapenkrig. Putin beordrade de ryska kärnvapenstyrkorna i beredskapsläge i slutet av februari. Det är oklart vad det i praktiken innebär, men det var en kraftig signal till västländerna.

Enligt rysk försvarsdoktrin är det ett alternativ att använda taktiska kärnvapen om Ryssland står inför ett existentiellt hot. Rysslands konventionella styrkor kan inte mäta sig med USA:s och Natos konventionella styrkor, men taktiska kärnvapen skulle kunna användas som en motvikt.

"Otaliga krigssimulationer som utförts av USA och dess bundsförvanter efter Rysslands invasion av Ukraina 2014 visar klart och tydligt att Putin troligen skulle använda ett kärnvapen ifall han anser att hans regim är hotad.", skrev programdirektör Christopher Chivvis i en analys för tankesmedjan Carnegie Endowment för International Peace.

Vad är ett taktiskt kärnvapen? Det är en mindre kärnvapenstridsspets, som kan levereras med exempelvis artilleri, kryssningsrobotar eller stridsplan. Taktiska kärnvapen skiljer sig från strategiska kärnvapen, som kan avfyras tvärs över kontinenterna från ubåtar, strategiska bombplan eller missilsilor, men de har fortfarande en förödande verkan. Ryssland har omkring ett par tusen taktiska kärnvapen i lager.

Ryssland anses också räkna med att ett taktiskt kärnvapen skulle ha en avskräckande effekt. Ryssland tror att en kärnvapendetonation skulle deskalera situationen, snarare än eskalera, eftersom västländerna inte vill riskera ett kärnvapenkrig. USA:s underrättelse tror inte Putin planerar för ett kärnvapenkrig, men det går inte att utesluta risken att han bestämmer sig för att göra en demonstration av Rysslands kärnvapenarsenal i Ukraina.

– Jag är legitimt oroad att Putin kan använda ett kärnvapen om situationen förvärras, sannolikt på marken i Ukraina, för att skrämma alla och få sin vilja igenom. Vi är inte där ännu, säger James Acton, expert på kärnvapen vid Carnegie Endowment for International Peace i Washington, till BBC.

Det är svårt att säga vad som krävs för att Putin skulle se sig tvingad att ta till kärnvapen. USA, Nato och andra länder, som Finland, har försett Ukraina med vapen och utrustning, men än så länge har Natostyrkor inte varit direkt engagerade i Ukraina. Samtidigt skulle Putin förlora ansiktet om Ryssland skulle tvingas till en förödmjukande reträtt i Ukraina. Oavsett skulle han antagligen beskylla USA och Nato för nederlaget, eftersom det har varit hans narrativ hela tiden. Västländerna har bedömt att Putins kärnvapenskrammel inte kan avfärdas som enbart tomma hot.

Ett mardrömsscenario är att Ryssland använder ett taktiskt kärnvapen mot en ukrainsk stad, men det här skulle givetvis också medföra en enorm risk för Putin själv. Till och med det ryska propagandamaskineriet skulle ha svårt att motivera en kärnvapenattack mot ett grannland som Ukraina. Ett lindrigare alternativ är att Ryssland detonerar ett kärnvapen över ett obebott område. Det skulle redan kunna uppfylla sin funktion, som en kraftig varning till USA och Nato. Ryssland måste i vilket fall som helst beakta att radioaktivt avfall kan sprida sig också över den ryska gränsen.

Hur skulle västländerna reagera? Putin räknar med att de skulle dra sig tillbaka. Men det är svårt att föreställa sig att Nato skulle kunna låta bli att reagera, utan att förlora sin trovärdighet.

– Ryssarna skulle tro att alla kapitulerar direkt. Men Nato skulle tvingas svara, säger Patricia Lewis, som leder programmet för internationell säkerhet vid tankesmedjan Chatham House i London, till BBC.

Nato skulle kunna svara med en konventionell styrka. Problemet är att Ryssland antagligen inte skulle se några hinder för att använda taktiska kärnvapen igen för att svara. Eskalationsrisken skulle vara enorm. Det skulle enkelt leda till oavsiktliga följder, eftersom USA, Nato och Ryssland potentiellt skulle ha endast minuter tid på sig att reagera på motpartens utspel. Princeton University i New Jersey utförde en simulation om hur en konflikt mellan USA och Ryssland skulle kunna eskalera till ett kärnvapenkrig som dödar 90 miljoner människor inom loppet av timmar.

– En konflikt mellan USA och Ryssland skulle enkelt kunna spåra ut i ett kärnvapenkrig, säger Dmitrij Gorenburg, expert på rysk militärpolitik, till New York Times.

Det har visat sig vara ytterst svårt att förutse Putins handlingar. Därför går det inte heller att utesluta risken för att Ryssland tar till kärnvapen i Ukraina.

Marcus Lindqvist har en bakgrund som utrikesreporter med säkerhetspolitik som expertisområde.

Marcus Lindqvist Reporter