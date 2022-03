Rysslands krav på Mariupol: Ge upp

Ryssland uppmanar Mariupols lokala ukrainska myndigheter att överlämna staden till ryska styrkor senast klockan 5 på måndagsmorgonen – med hot om att tjänstemännen och politikerna annars kommer att ställas inför militärdomstol. Men Ukraina avvisar kraven.

De ryska styrkorna framryckte i Mariupol under söndagen. Staden beskjuts från land, luft och hav, och på söndagen rapporteras en konstskola ha träffats, där hundratals civila uppges ha tagit sin tillflykt. Det är den andra offentliga byggnaden som träffats i staden på kort tid, sedan en teater förstördes den 15 mars.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger i sitt nattliga videotal att konstskolan i Mariupol bombats av ryskt flyg.

– De var nästan 400 personer där, mest kvinnor, barn och äldre. De är fast under rasmassorna nu. För närvarande vet vi inte hur många som lever. Men vi vet att vi kommer att skjuta ned den pilot som släppte bomben. Precis som vi redan skjutit ned hundratals andra massmördare, säger han enligt The Guardians översättning.

Ryska styrkor har slagit en järnring runt staden och har gjort små men stadiga avancemang runt den, enligt oberoende Institute for the Study of War. Det kommer rapporter om gatustrider i staden.

Den statliga ryska nyhetsbyrån Ria skriver att den ryska militären vill se ett eldupphör och öppna en humanitär korridor till staden under måndagen, och att de ryska styrkorna kräver ett skriftligt svar från Kiev senast klockan 5.

"Från klockan 12 kommer det att finnas en gemensam färdväg för humanitära kolonner med mat, mediciner och basala förnödenheter," säger den ryska generalöversten Michail Mizintsev, enligt CNN.

Enligt BBC hotar han med att ställa ansvariga politiker och tjänstemän inför militärdomstol om de vägrar.

Ukrainas biträdande premiärminister Iryna Veresjtjuk avvisar dock kraven, enligt nättidningen Ukrajinska Pravda. Hon beskriver det åtta sidor långa brevet från Ryssland som en manipulation där civila tas som gisslan, i och med att den humanitära korridoren ska öppnas först efter att stadens styre gett upp.

– Det kan inte vara tal om några kapitulationer, eller nedläggning av vapen. Vi har redan informerat den ryska sidan om detta. Jag skrev: "Istället för att slösa tid på åtta sidor brev, öppna bara en korridor".

Det ryska kravet kommer efter att Mariupols kommunfullmäktige i lördags anklagade ryska styrkor för att ha fört tusentals av stadens civila invånare till Ryssland mot deras vilja. Bland annat uppges kvinnor och barn som sökt skydd i en idrottsanläggning ha tagits till Ryssland.

Generalöverste Mizintsev säger, enligt ryska statliga Ria, att 60 000 invånare från Mariupol har förts "till säkerhet" i Ryssland.

Ytterligare en högt uppsatt inom den ryska militären har dödats. Den här gången rör det sig om den ställföreträdande chefen för Svartahavsflottan, Andrej Palij, uppger flera medier. Han ska ha haft titeln kapten av första graden, vilket i finländsk motsvarighet är ungefär kommendör.

Guvernören i Sevastopol, där flottan är baserad, bekräftar uppgiften. Palij ska ha dött i strider i Mariupol.

Staden, som ligger belägen söder om staden Donetsk i östra Ukraina, vid Azovska sjön, ses som strategiskt viktig för kontrollen över södra Ukraina.

Genom att analysera satellitbilder från 14 mars med bilder tagna i juni förra året har FN:s satellitcenter Unosat tillsammans med FN:s forskningsorgan Unitar kommit fram till att omkring 5 procent av byggnaderna i den civila stadedelen Livoberezhnyij i Mariupol har synliga skador. Minst 433 byggnader hade då skadats, varav tre vårdanläggningar och sju skolor. Sedan den 14 mars har staden fortsatt att attackerats intensivt.