Ryssland: Vi är klara med första fasen

Den första delen av den ryska insatsen är avklarad, enligt Ryssland. I staden Mariupol dödades hundratals människor i attacken mot en teater, enligt ukrainska myndigheter.

Den ryska militären säger att den första fasen av vad den kallar "en militär operation" i Ukraina är över.

– Stridsförmågan för Ukrainas väpnade styrkor har minskat påtagligt vilket gör att (vi) – och jag betonar det ännu en gång – kan fokusera våra största resurser på att uppnå vårt huvudmål, att befria Donbass, säger Sergej Rudskoj, insatschef vid den ryska generalstaben.

Pentagon har tidigare gjort bedömningen att Ryssland flyttat fokus från Kiev till Donbass i östra Ukraina, där de ryska styrkorna verkar försöka isolera och skära av de ukrainska motståndsfickorna.

En önskelista med vapen som Ukraina har lämnat till USA visar att landet behöver 500 luftvärnsrobotar och 500 pansarvärnsrobotar – varje dag. Ändå verkar Rysslands storskaliga krig delvis ändra karaktär.

Ukrainska styrkor har gått till motattack på vissa håll. I Berdjansk säger de sig ha lyckats förstöra ett ryskt landstigningsfartyg. Ryska styrkor utanför Kiev verkar ställa in sig på försvar snarare än anfall.

Enligt den ukrainska regeringen har Kreml ändrat sin taktik för en mer utdragen fas av kriget för att minska sina förluster, uppger tankesmedjan Institute for the Study of War.

Rysk militär uppger nu att 1 351 soldater dödats i Ukraina. Dessutom har 3 825 skadats. Det ryska försvarsdepartementet sade i början av mars att närmare 500 soldater dödats.

Dödstalen skiljer sig kraftigt från de uppgifter som Ukraina och militäralliansen Nato kommit med. Tidigare i veckan sade en högt uppsatt tjänsteman inom Nato att mellan 7 000 och 15 000 ryska soldater uppskattades ha dödats efter en månads strider.

Alla uppgifter om dödsoffer är obekräftade och väldigt svåra för utomstående att verifiera.

Förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland går trögt och är mycket svåra, enligt Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba.

Han säger att den ukrainska delegationen inte backar från sina krav.

– Vi kräver först och främst eldupphör, säkerhetsgarantier och Ukrainas territoriella integritet, säger han.

Enligt stadens Mariupols styrelse dödades hundratals personer i attacken mot en teater tidigare i mars.

"Från ögonvittnen kommer uppgifter om att omkring 300 människor dog inne i Mariupols teater efter angrepp från ryska stridsflyg", skriver styrelsen på Telegram.

Det är oklart om räddningsarbetare har arbetat sig igenom all bråte på platsen, eller hur ögonvittnena kommit fram till uppgiften.

Omkring 1 300 människor uppgavs ha sökt skydd i byggnaden när den bombades, och på marken utanför stod texten "barn" skriven med enorma bokstäver som syntes för inkommande stridsflyg.