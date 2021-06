Ryssland ses som en "partner" enligt många EU-medborgare – bara en av fem ser USA som allierad

Undersökningen "Crisis of confidence: How Europeans see their place in the world" har genomförts av opinionsföretagen Alpha, Analitiqs, Dynata, Yougov och Datapraxis på uppdrag av tankesmedjan ECFR.

Undersökningens frågor har ställts till ett urval av personer i följande 12 EU-länder (med antalet svarande i parentes): Österrike (1 027), Danmark (1 012), Frankrike (3 026), Tyskland (3 080), Ungern (1 001), Italien (1 003), Nederländerna (1 008), Polen (1 012), Portugal (1 011), Spanien (2 036), Sverige (1 015) och Bulgarien (1 000).

I Bulgarien har undersökningen genomförts både över nätet och via telefon. I resten av länderna har den enbart genomförts över nätet.

Källa: ECFR