Ryssland ökar kontroll av Luhansk

Ryska styrkor har vissa framgångar i Donbass, och kontrollerar nu 80 procent av Luhanskregionen.

Det uppger Serhij Hajdaj vid den ukrainska regionala militären i Luhansk, som säger att de ryska styrkorna efter att ha intagit staden Kreminna nu hotar Rubizjne och Popasnaja. Före den ryska storskaliga invasionen kontrollerade Kievregeringen 60 procent av Luhansk, som tillsammans med Donetsk ingår i Donbass.

"Våra försvarare gör allt för att orcherna ska skickas hem i liksäckar. Bårhus och sjukhus i de tillfälligt ockuperade områdena är överfulla. Luhansk landområden är fullt av (stupade) fiender", skriver han i ett Facebookinlägg.

Ukrainska sidan brukar nedvärderande beskriva fienden som orcher.

Filmer som CNN verifierat visar att ryska styrkor tagit sig in i centrala Rubizjne, där betydande förstörelse ses i stadskärnan. Staden hade innan kriget 50 000–60 000 invånare.

Hårda strider rasar även i Donetsk, inte minst i Mariupol.

Under onsdagen besköt Ryssland fler än 1 100 mål under offensiven i Donbass, inför kommande framryckningar med markstyrkor, rapporterar The New York Times.

Landet testade också en ny interkontinental robot, som kan bära kärnvapen. Vladimir Putin sade i ett tv-tal att den "gör att de – som i den aggressiva retorikens hetta – får tänka till två gånger innan de hotar vårt land".