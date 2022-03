Ryssland: Nytt eldupphör tisdag morgon

Ryssland erbjuder ett nytt försök till eldupphör på tisdagsmorgonen, uppger landets FN-ambassadör. Samtidigt har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj visat upp sig på sitt kontor i Kiev, för första gången sedan kriget startade. – Jag stannar här, jag är inte rädd, säger han.

Rysslands FN-ambassadör Vasilij Nebenzia säger att humanitära korridorer från Kiev, Tjernigov, Sumy och Mariupol ska öppnas klockan nio på morgonen, lokal tid.

– Det här förslaget har inte några krav om att invånarna nödvändigtvis behöver skickas till Ryssland eller ryskt territorium, sade han vid slutet av FN:s säkerhetstråds krismöte om den humanitära situationen i Ukraina, rapporterar AP.

– Det erbjuds också evakuering mot ukrainska städer väster om Kiev, och i slutändan bestämmer folk själva vart de vill evakueras, påstod Nebenzia.

Det är oklart hur Ukraina har reagerat på uttalandet och exakt vilka evakueringsvägar som Nebenzia avser.

Förslaget om eldupphör på tisdagsmorgonen kom redan tidigare under måndagen, men med uppgifter om att flyktingar skulle föras till Ryssland via Gomel i Belarus – något som avfärdats av den ukrainska ledningen. I helgen gjordes förgäves två försök att få till eldupphör för att göra det möjligt för civila att lämna ukrainska städer som har befunnit sig under intensiv rysk artilleribeskjutning.

Mitt i striderna försöker många civila att fly. Tusentals människor sökte sig under måndagen till en en inofficiell flyktväg från Irpin i Kievs utkanter, trots att flera civila dödades där under sin flykt i helgen.

– Vi hade inget lyse hemma, inget vatten, vi satt bara i källaren, berättar den 54-åriga ekonomen Inna Stjerbanjova för nyhetsbyrån AFP:s utsända efter att hon lyckats ta sig ut från Irpin.

– Det var explosioner hela tiden, säger hon.

I sin dagliga videouppdatering på sociala medier avvisade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sent på måndagskvällen återigen det ryska förslaget om humanitära korridorer till Ryssland via Belarus.

– Bara cynism. Bara propaganda. Inget mer, säger Zelenskyj i videon.

I videon visar upp Zelenskyj sitt kontor och utsikten från ett Kiev i kvällsmörker för att bevisa att videon är äkta.

– Jag stannar i Kiev, på mitt kontor. Jag gömmer mig inte och jag är inte rädd för någon, säger han.

Det är första gången sedan Ryssland inledde sin invasion den 24 februari som Zelenskyj har visat upp sig på sitt kontor.

Han tillägger att den ukrainska regering kommer att fortsätta förhandla med Ryssland för att nå en fredsuppgörelse.

Zelenskyj får stöd av Frankrikes president Emmanuel Macron, som anklagar Rysslands president Vladimir Putin för hyckleri.

– Jag känner inte till många ukrainare som vill åka till Ryssland, konstaterar han i en intervju med tv-bolaget LCI, och poängterar att en fullständig vapenvila behövs för att skydda civila, rapporterar AFP.

Samtidigt rapporterar det internationella atomenergiorganet IAEA att en atomforskningsanläggning har skadats av granateld i Charkiv, enligt ukrainska myndigheter.

Anläggningen i nordöstra delen av landet används för att ta fram radioaktiva isotoper för medicinsk och industriell användning. IAEA gör bedömningen att skadorna inte borde ha några konsekvenser för strålningen.

Trots det belyser händelsen riskerna för Ukrainas atomanläggningar, enligt IAEA.

"Vi har redan haft flera episoder som hotat säkerheten vid Ukrainas atomanläggningar", säger organets generaldirektör Rafael Mariano Grossi i ett uttalande.