Ryssland klart för åttondelsfinal

Egypten såg länge ut som ett svårare byte att fälla än det saudiarabiska för den ryska björnen. Men bytet fälldes med besked – igen.3–1-segern innebär en mer eller mindre säkrad åttondelsfinalsbiljett för värdnationen Ryssland.

När lagen gick till pausvila i S:t Petersburg såg Egypten ut att bli en klart tuffare uppgift för värdnationen Ryssland än vad Saudiarabien hade varit i den öppningsmatch som slutade i en 5–0-kross.

Det var mållöst. Det var ovisst. Dessutom var det i början av andra halvlek Egypten som gjorde matchens första mål.

I fel mål.

Roman Zobnin in ett lågt inspel i egyptiskt straffområde, in mot det 196 centimeter långa anfallsfyrtornet Artem Dziuba. Den 20 centimeter kortare egyptiske lagkaptenen Ahmed Fathi gjorde sitt bästa för att bryta bollen framför fötterna på ryssen. Han lyckades. Men bollen styrdes, via hans fot, snöpligt förbi hans målvakt och gav ryssarna 1–0.

Det var signalen som den ryska offensiven behövde för att även S:t Petersburgsfansen skulle få ett målkalas.

Denis Tjerysjev gjorde Rysslands andra, och hans tredje i turneringen, i minut 59.

Mindre än tre minuter senare placerade Artem Dziuba kyligt in 3–0 och därmed gick en tidig ridå för "faraonerna".

I Egypten fanns dock Mohamed Salah. Liverpoolstjärnan, som kämpat sig tillbaka från den axelskada som tvingade honom att bryta Champions League-finalen förra månaden, fanns nu med från start efter att ha blivit kvar på bänken senast. Det var också han som både fixade och satte en reduceringsstraff med cirka 20 minuter kvar som gav avslutningen en viss nerv. Det blev dock inte mer mål – och Ryssland har i princip bokat en åttondelsfinalsplats med en match kvar.

För att det inte ska bli åttondelsfinal för värdnationen, som förutom maximala sex poäng har en förkrossande målskillnad, krävs ett mirakel av nästintill religiösa mått. Till att börja med krävs att Saudiarabien vinner mot Uruguay under onsdagen.