Marin deltar i Nordens toppmöte med Indien – försöker köpslå med Modis syn på Ryssland

Indien köper just nu rysk olja till rabatterat pris. I FN:s säkerhetsråd lade landet ner sin röst istället för att fördöma Rysslands invasion av Ukraina. Det kastar sin skugga över det indo-nordiska toppmöte som just nu pågår i Köpenhamn.

Det som skulle bli förhållandevis enkla handelspolitiska samtal mellan Indien och de nordiska länderna som uppföljning på ett motsvarande möte 2018 präglas nu av kriget i Ukraina.

Enligt nyhetsbyrån Reuters har Indien köpt dubbelt så mycket olja från Ryssland under krigets två första månader som under motsvarande period ifjol.

Det passar illa i ett EU som går hårt ut med sanktioner mot Ryssland. När de nordiska statscheferna anländer till överläggningarna i Christiansborg på onsdagmorgonen är den svenska statsministern Magdalena Andersson (S) den enda som bemödar sig om att tala med pressen.

– Det är ingen tvekan om att Sverige och Indien har olika ingångar i den här frågan och hamnade på olika ståndpunkter när FN:s generalförsamling fattade beslut om sin resolution.

Den danska statsministern Mette Frederiksen (S), tillika värd för mötet, har på förhand parerat frågan genom att skriva i danska tidningar:

"Som nära partners kan vi ha en öppen och direkt dialog om saker som vi har olika åsikter om. Det gäller inte minst i förhållande till kriget i Ukraina som jag naturligtvis kommer att dryfta med premiärminister Modi. Det vilar ett särskilt ansvar på ett stort land som Indien, som dessutom är medlem av FN:s säkerhetsråd. Jag kommer att göra klart var EU står."

När Frederiksen tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi uttryckte hon samma sak ännu tydligare:

- Jag hoppas att Indien ska påverka Ryssland i denna diskussion.

Helt utan tyngd är de nordiska påtryckningarna inte eftersom Indien gärna vill bli permanent medlem av säkerhetsrådet och behöver de nordiska ländernas stöd.

Samtidigt fortsätter premiärminister Modi att väga sin ord på guldvåg: Han vädjar om ögonblicklig vapenvila, diplomati och dialog på "problemet".

När det gäller den ursprungliga agendan - ekonomiskt samarbete - vidhåller de nordiska statsministrarna att toppmötet är viktigt för den gröna omställningen i världen.

"Det är svårt att bortse ifrån Indiens betydelse på den globala scenen", skriver Mette Frederiksen.

"Indien är i dag världens sjätte största ekonomi - på god väg att bli den femte - och kommer inom loppet av några få år att gå förbi Kina som världens folkrikaste land. Med premiärminister Modi i spetsen har den indiska regeringen satt i gång en omfattande grön omställning."

Hon citerar gärna Modi som tidigare sagt: "Denmark has the skills, India has the scale" (Danmark har kunnandet, Indien volymen).

Det kan säkert gälla för samtliga nordiska länder. Men medan till exempel Sverige har ett långvarigt och omfattande ekonomiskt samarbete med Indien kan Finland göra bättre. Det är för övrigt första gången statsminister Sanna Marin (SDP) träffar Modi i bilaterala förhandlingar.

Rene Söderman, teamledare för Indien på enheten för södra Asien på Utrikesministeriet, säger till Svenska Yle att det handlar om utökat samarbete kring hållbar utveckling, digitalisering och forskning.

Efter pandemin söker Finland nya exportmöjligheter runtom i världen och Indien är en viktig del av detta exportfrämjande samarbete, säger Söderman till Yle.