Ryssarna får fråga ut sin president i direktsänd tv – över 700 000 frågor lämnades in

Över 700 000 frågor vill ryssarna ställa till sin president, som på onsdagen ger svar i den årliga maratonsändningen "Direktlinje med Vladimir Putin". Pandemin tycks bli ett dominerande tema i årets telefonväkteri.

För tjugonde gången svarar Putin på de frågor som ryssar har skickat in via sms, sociala medier eller en app. Frågestunden, dit det även är möjligt att ringa in, direktsänds i flera tv- och radiokanaler.

Förra året var telefonväkteriet inställt på grund av pandemin.

Majoriteten av de hundratusentals frågor som hittills har kommit in handlar om vaccineringen och bekämpningen av covid-19, skriver nyhetsbyrån Tass. Bland de frågor som redan har publicerats på evenemangets hemsida märks även klagomål på stigande matpriser och oro för miljön. Urvalet görs av presidentadministrationen.

Frågestunden är känd för att pågå i flera timmar – Putin slog sitt rekord år 2017 då han svarade på medborgarnas frågor i 4 timmar och 47 minuter. De problem som ryssarna uppmärksammar brukar Putin i direktsändning ge ansvariga tjänstemän i uppgift att lösa.

"Direktlinjen" hålls med bara några månader kvar till det ryska parlamentsvalet i september. I takt med att reallönerna fallit och inflationen i landet stigit, har det styrande partiet Enade Ryssland tappat i förtroende bland väljarna.

Putin själv har ett högre stöd – drygt 60 procent – bland väljarna, enligt det statliga institutet VTSIOM.