Ryskt museum twittrade att Finland startade vinterkriget

Det ryska militärhistoriska museet, Muzei Pobedy, skrev på lördagen på Twitter att det var Finland som startade vinterkriget. Ingen vet riktigt varför.

På lördagen har det gått 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Det krigshistoriska museet i Moskva, Muzei Pobedy, passade på att uppmärksamma dagen genom att skriva på Twitter att det var Finland som startade vinterkriget.

Enligt museet var det Finlands artilleri som sköt skotten i den sovjetiska byn Mainila 1939 och som därför startade kriget. Enligt en finländsk utredning direkt efter händelsen befann sig inte det finska artilleriet inom räckhåll. Ryssland har efter Sovjetunionens fall medgett att Finland var oskyldigt till de avlossade skotten.

Riksdagsledamoten Mikko Kärnä (C) kräver i ett pressmeddelande att utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) ska skicka en not till Ryssland och be om en utredning.

Päivi Nevala, gruppchef vid enheten för Östeuropa och Centralasien vid Utrikesministeriet, förstår inte vad museet vill uppnå. Hon var snabb med att svara på Twitter.

– Ett försök att skriva om historien och förfalska sanningen förändrar inte vad som verkligen hände. Ärligt talat, vad tjänar det till, skriver Päivi Nevala, gruppchef vid enheten för Östeuropa och Centralasien vid Utrikesministeriet, på Twitter.

